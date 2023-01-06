Feedback zum Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités vom 7. Dezember 2022

Am 7. Dezember 2022 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmasts Le Bourget-Drancy sowie die Modalitäten der vorherigen Konsultation, die es der Öffentlichkeit (Anwohner, Anwohner, Nutzer des Bahnhofsmastes, Verbände, Gemeinden) ermöglicht, sich zu dem Projekt zu äußern.