Letzte Tage, um Ihre Meinung zum Projekt abzugeben!

Sind Sie ein Einwohner von Drancy? Le Bourget? Von La Courneuve? Und Sie nutzen den Bahnhof Le Bourget?

Geben Sie Ihre Meinung zu den vorgeschlagenen Entwicklungen bis einschließlich 27. Februar 2023 ab:

Über das Online-Formular

Oder indem Sie Ihren T-Gutschein zurücksenden (in der Broschüre, die Sie in Ihrem Briefkasten erhalten haben)

Welche Verbesserungen sind erforderlich, um Ihnen die Fahrt zum und vom Bahnhof zu erleichtern? Was halten Sie von den vorgeschlagenen Annehmlichkeiten? Werden sie Ihre Reise erleichtern? Welches der beiden vorgeschlagenen Szenarien zur Position des Park-and-Ride-Parkplatzes bevorzugt Sie?

Ihre Meinung ist wichtig, sie wird das Projekt bereichern, damit es Ihren Erwartungen und Bedürfnissen am besten entspricht.