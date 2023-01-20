Die Beratung beginnt: Nehmen Sie an den Treffen mit dem Team von Île-de-France Mobilités teil!

Die Vernehmlassung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Le Bourget-Drancy hat am Montag, den 23. Januar 2023, begonnen.

Das Projektteam von Île-de-France Mobilités trifft Sie am Montag, den 30. Januar, von 17:30 bis 19:30 Uhr und am Donnerstag, den 9. Februar, von 7:30 bis 9:30 Uhr am Bahnhof Le Bourget. Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen die Details des Projekts vorzustellen, Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Meinung einzuholen.

Weitere Informations- und Austauschzeiten mit dem Projektteam sind geplant:

Die kommentierte Wanderung des Projekts: Samstag, 11. Februar, von 10 bis 12 Uhr, nach Anmeldung im Rahmen der verfügbaren Plätze: Anmeldung für die Fahrt

Die öffentliche Informationsveranstaltung: Donnerstag, 16. Februar, von 19 bis 21 Uhr, im Espace culturel du Parc - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy.

Während der gesamten Beratung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung zu äußern.