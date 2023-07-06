Die Ergebnisse der Vorkonsultation des Projekts Le Bourget-Drancy liegen vor!

Am 28. Juni 2023 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités die Ergebnisse der Konsultation, ihre Lehren und die Orientierungen für die Fortsetzung des Sanierungsprojekts des Clusters Le Bourget-Drancy.

Während der Konsultation vom 23. Januar bis 27. Februar 2023 wurden insgesamt 926 Beiträge über die verschiedenen eingerichteten Modalitäten (Projektwebsite, T-Gutscheine an Flugblätter, öffentliche Versammlung, lokale Treffen, Spaziergang usw.) gesammelt.

Die Konsultation bestätigte eine erhebliche Unterstützung für das Projekt, insbesondere von Drancéens und der Stadt Drancy, wobei Szenario 1 für die Einrichtung des Park-and-Ride-Platzes im Herzen des Eisenbahndreiecks bevorzugt wurde.

Île-de-France Mobilités hat beschlossen, das Projekt fortzusetzen und die Vorstudien einzuleiten, indem die aus der Konsultation hervorgegangenen Punkte berücksichtigt werden, insbesondere durch die Vertiefung von:

"Szenario 1" mit dem Park-and-Ride-Parkplatz mit 300 Stellplätzen in der Mitte des Eisenbahndreiecks, das auf Lesbarkeit, Sicherheit und ein optimales Gleichgewicht der Funktionalitäten abzielt;

PRM-Wege, Zugänglichkeit des Bahnhofs für Fahrräder, die neue Straßenzufahrt unter den Gütergleisen, um Nutzungskonflikte zu minimieren;

Île-de-France Mobilités dankt den vielen Einwohnern der Ile-de-France für ihre Teilnahme, die die kommende Studienphase bereichern wird. Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden fortzusetzen, die seit seiner Entstehung am Bau des Projekts beteiligt sind.

Hier finden Sie die Unterlagen der Konsultation: