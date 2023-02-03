Neuer Termin für das Treffen im Bahnhof Le Bourget: Kommen Sie und tauschen Sie sich mit dem Team von Île-de-France Mobilités aus
Veröffentlicht am
Aufgrund einer Streikbewegung wird das für Dienstag, den 7. Februar, geplante Treffen im Bahnhof Le Bourget verschoben.
Treffen Sie das Projektteam von Île-de-France Mobilités, um sich über das Projekt zu informieren, Ihre Fragen zu stellen und Ihre Meinung zu äußern:
Donnerstag, 9. Februar
Von 7:30 bis 9:30 Uhr
Im Bahnhof Le Bourget
Der kommentierte Spaziergang durch das Projektgelände findet wie ursprünglich geplant am Samstag, 11. Februar von 10 bis 12 Uhr statt.
Bis einschließlich 27. Februar können Sie Ihre Meinung zum Projekt abgeben.