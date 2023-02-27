Ende der Konsultation zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Le Bourget-Drancy!

Insgesamt gingen zwischen dem 23. Januar und dem 27. Februar 2023 fast 700 Meinungen über die Projektwebsite, den T-Gutschein und während der verschiedenen organisierten Treffen ein.

Île-de-France Mobilités und seine Partner danken allen, die an der Konsultation zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Le Bourget-Drancy teilgenommen und sich die Zeit genommen haben, ihre Meinungen und Vorschläge zu formulieren.

In den kommenden Wochen wird das Projektteam all diese Beiträge lesen, analysieren und Lehren und Orientierungen für zukünftige Studien ziehen. Das Ganze wird in einem Dokument namens "bilan de la consultation" niedergeschrieben, das dann vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt wird.

Am Ende dieses Prozesses (bis Ende des 1. Halbjahres 2023) werden die Ergebnisse der Konsultation veröffentlicht und auf dieser Website zur Verfügung gestellt.

Möchten Sie mehr über die nächsten Schritte des Projekts erfahren? Konsultieren Sie den vorläufigen Zeitplan für die Sanierung des Bahnhofsmastes.

Besuchen Sie diese Website, um über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben.