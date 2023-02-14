Öffentliche Sitzung am 16.02.: Kommen Sie zahlreich!

Die Vernehmlassung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes Le Bourget-Drancy hat am Montag, den 23. Januar 2023, begonnen.

Nach den Treffen der Reisenden und der kommentierten Fahrt lädt das Projektteam der Île-de-France Sie zur öffentlichen Informationsveranstaltung ein.

Sie wird Ihnen die Details des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmastes vorstellen und Ihre Fragen beantworten:

Donnerstag, 16. Februar

Von 19 bis 21 Uhr

Kulturraum des Parks - 120 rue Sadi Carnot, 93700 Drancy

Die Teilnehmer werden auch aufgefordert, ihre Meinung und Beiträge zum Projekt über einen Fragebogen einzureichen.

Die Konsultation wird bis einschließlich 27. Februar fortgesetzt, um Ihre Meinung zu den vorgeschlagenen Entwicklungen abzugeben.