SanierungPôle Le Bourget-Drancy
Beratung
Veröffentlicht am
Ergebnisse der Vorkonsultation 2023
Die Ergebnisse der Konsultation und ihre Anhänge
22.9 MB
Zusammenfassung der Ergebnisse der Konsultation
1.6 MB
Die Dokumente der Vorkonsultation 2023
Datei der Hauptziele und Merkmale des Projekts (DOCP)
15.8 MB
Die Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 28. Juni 2023 zur Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation
186.9 KB
Die Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 7. Dezember 2022
212.3 KB