Pol - Bahnhof

SanierungPôle Le Bourget-Drancy

Beratung

Veröffentlicht am

Ergebnisse der Vorkonsultation 2023

PDF

Die Ergebnisse der Konsultation und ihre Anhänge

22.9 MB

PDF

Zusammenfassung der Ergebnisse der Konsultation

1.6 MB

Die Dokumente der Vorkonsultation 2023

PDF

Datei der Hauptziele und Merkmale des Projekts (DOCP)

15.8 MB

PDF

Die Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 28. Juni 2023 zur Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation

186.9 KB

PDF

Die Beratung des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités vom 7. Dezember 2022

212.3 KB