Die Infomappe ist da!

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2022

Vom 1. Februar bis zum 2. März findet die öffentliche Befragung zur Sanierung des Bahnhofsmasts Melun statt, ein Projekt, das Ihre täglichen Fahrten erleichtern soll!

Mit 45.000 Fahrgästen pro Tag ist der Bahnhof Melun der verkehrsreichste in Seine-et-Marne. Es entspricht jedoch nicht den Bedürfnissen des Reisens.

Mit der Entwicklung des Territoriums wird bis 2030 ein Anstieg der Fahrgastzahlen im Bahnhof Melun um 30 % erwartet.

Das Projekt besteht darin, einen echten Knotenpunkt von Verbindungen zu schaffen, der zugänglich und an die urbane Entwicklung des Bahnhofsviertels und der Agglomeration angepasst ist: