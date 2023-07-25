Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare de Melun

Die Ergebnisse der Konsultation sind verfügbar

Veröffentlicht am

  -  

Aktualisiert am

Veröffentlichungsdatum: 5. März 2018

Die Ergebnisse der Konsultation wurden im Anschluss an die Konsultation vom 29. Januar bis 2. März 2018 veröffentlicht.

Insgesamt gingen mehr als 270 Meinungen über die Website, den T-Gutschein oder während der verschiedenen organisierten Treffen ein.

Die Ergebnisse der Konsultation spiegeln die Meinungen der Öffentlichkeit wider und geben die vom Projektträger gewonnenen Erkenntnisse an.

Laden Sie den Bericht herunter