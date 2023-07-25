Der Projekt-Newsletter ist online!

Veröffentlichungsdatum: 1. Juli 2021

Das Projekt schreitet voran! Diese Woche erschien der erste Newsletter des Sanierungsprojekts Pôle de Melun. Letzteres ermöglicht es Ihnen, die Funktionalitäten des zukünftigen Clusters zu entdecken, aber auch regelmäßig über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden zu bleiben.

Der Newsletter Nr. 1 gibt am Ende der Konsultation einen Überblick über die Entwicklung des Projekts und stellt die zukünftigen Entwicklungen sowie die nächsten Schritte des Projekts vor.

Sie finden es in Papierform in den Rathäusern von Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette und am Sitz der Agglomerationsgemeinschaft Melun Val de Seine.