Veröffentlichungsdatum: 31. Januar 2022

Die öffentliche Befragung beginnt heute!

Um mehr über das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun zu erfahren, können Sie das Informationspaket oder das Untersuchungsdossier der öffentlichen Versorgungsunternehmen konsultieren.

Um Ihre Meinung abzugeben, gehen Sie zu:

www.polegare-melun.enquetepublique.net.

Sie können auch den Untersuchungskommissar, Herrn Christian Hannezo, während der Permanenzen treffen:

Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer):

Dienstag, 1. Februar 2022: 9:00 bis 12:00 Uhr

Samstag, 19. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Mittwoch, 2. März 2022 von 14:30 bis 17:30 Uhr

Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur):

Samstag, 12. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):