Öffentliche Untersuchung beginnt am 1. Februar
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 26. Januar 2022
Die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun findet vom 1. Februar 2022 um 9 Uhr bis zum 2. März 2022 um 17.30 Uhr statt. Es wird von der Präfektur Seine-et-Marne unter der Schirmherrschaft eines unabhängigen Untersuchungskommissars, Christian HANNEZO, in den Gemeinden Melun, Dammarie-lès-Lys und La Rochette organisiert.
Der Untersuchungskommissar steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Beiträge während der Permanenzen auszutauschen und entgegenzunehmen:
Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer):
- Dienstag, 1. Februar 2022: 9:00 bis 12:00 Uhr
- Samstag, 19. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr
- Mittwoch, 2. März 2022 von 14:30 bis 17:30 Uhr
Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Samstag, 12. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr
Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):
- Mittwoch, 23. Februar 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr
Ab dem 1. Februar und für die Dauer der öffentlichen Untersuchung können Sie die Akte der öffentlichen Untersuchung einsehen:
- Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer)
- Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)
- Auf der Website des digitalen Registers
- Auf der Website der Präfektur
- Die Projektwebsite
Schließlich ist es möglich, Ihre Meinungen und Beobachtungen zum Projekt während der Untersuchung einzureichen. Hierfür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten offen:
- Das elektronische Register
- Per E-Mail an [email protected]
- Per Brief zu Händen des Untersuchungskommissars
Christian HANNEZO
Rathaus von Melun,
16 rue Paul-Doumer,
77000 Melun
- Papierregister erhältlich in den Rathäusern von Melun, Dammarie-lès-Lys und La Rochette