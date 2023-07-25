Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare de Melun

Öffentliche Untersuchung beginnt am 1. Februar

Veröffentlichungsdatum: 26. Januar 2022

Die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun findet vom 1. Februar 2022 um 9 Uhr bis zum 2. März 2022 um 17.30 Uhr statt. Es wird von der Präfektur Seine-et-Marne unter der Schirmherrschaft eines unabhängigen Untersuchungskommissars, Christian HANNEZO, in den Gemeinden Melun, Dammarie-lès-Lys und La Rochette organisiert.

Der Untersuchungskommissar steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Beiträge während der Permanenzen auszutauschen und entgegenzunehmen:
Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer):

  • Dienstag, 1. Februar 2022: 9:00 bis 12:00 Uhr
  • Samstag, 19. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr
  • Mittwoch, 2. März 2022 von 14:30 bis 17:30 Uhr

Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

  • Samstag, 12. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

  • Mittwoch, 23. Februar 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Ab dem 1. Februar und für die Dauer der öffentlichen Untersuchung können Sie die Akte der öffentlichen Untersuchung einsehen:

  • Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer)
  • Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
  • Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)
  • Auf der Website des digitalen Registers
  • Auf der Website der Präfektur
  • Die Projektwebsite

Schließlich ist es möglich, Ihre Meinungen und Beobachtungen zum Projekt während der Untersuchung einzureichen. Hierfür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten offen:

  • Das elektronische Register
  • Per E-Mail an [email protected]
  • Per Brief zu Händen des Untersuchungskommissars
    Christian HANNEZO
    Rathaus von Melun,
    16 rue Paul-Doumer,
    77000 Melun
  • Papierregister erhältlich in den Rathäusern von Melun, Dammarie-lès-Lys und La Rochette