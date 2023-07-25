Öffentliche Untersuchung beginnt am 1. Februar

Veröffentlichungsdatum: 26. Januar 2022

Die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Melun findet vom 1. Februar 2022 um 9 Uhr bis zum 2. März 2022 um 17.30 Uhr statt. Es wird von der Präfektur Seine-et-Marne unter der Schirmherrschaft eines unabhängigen Untersuchungskommissars, Christian HANNEZO, in den Gemeinden Melun, Dammarie-lès-Lys und La Rochette organisiert.

Der Untersuchungskommissar steht Ihnen zur Verfügung, um Ihre Beiträge während der Permanenzen auszutauschen und entgegenzunehmen:

Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer):

Dienstag, 1. Februar 2022: 9:00 bis 12:00 Uhr

Samstag, 19. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Mittwoch, 2. März 2022 von 14:30 bis 17:30 Uhr

Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

Samstag, 12. Februar 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

Mittwoch, 23. Februar 2022 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Ab dem 1. Februar und für die Dauer der öffentlichen Untersuchung können Sie die Akte der öffentlichen Untersuchung einsehen:

Im Rathaus von Melun (16 rue Paul-Doumer)

Im Rathaus von La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

Im Rathaus von Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)

Auf der Website des digitalen Registers

Auf der Website der Präfektur

Die Projektwebsite

Schließlich ist es möglich, Ihre Meinungen und Beobachtungen zum Projekt während der Untersuchung einzureichen. Hierfür stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten offen: