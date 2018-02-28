Veröffentlichte Beiträge

Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare de Melun

Projektziele:11

Pour un projet pole-gare en phase avec l’évolution démographique et les projets de développement de toute la CAMVS

Diese Konsultation folgt auf ein sehr interessantes DOCP, ein Dokument, das in seiner Vielfalt hätte aufgenommen werden müssen, um besser zu dieser Konsultation beizutragen. Ich verstehe, dass es schw

Veröffentlicht am

Einrichtungen rund um den Bahnhof:13

Projet

Sehr geehrte Damen und Herren, Nach der Analyse des Entwicklungsprojekts für den Bahnhofsmast Melun scheint es mir, dass sich die Konsultation hier nur auf die Szenarien für die Überquerung der Eisen

Veröffentlicht am

Gleisquerungsszenarien (A, B und C):12

Franchissement

Szenario B scheint mir in dem Sinne am besten geeignet, dass die anderen beiden viel mehr Nachteile haben. Bitte denken Sie an die Bewohner, die in der Nähe des Bahnhofs wohnen, damit ihr Lebensumfel

Veröffentlicht am

Gleisquerungsszenarien (A, B und C):12

scénario de franchissement

Hallo, Ich stimme für Szenario B, das mir für die Nutzer am relevantesten erscheint: weniger Aufwand und besserer Zugang.

Veröffentlicht am

Sonstiges:18

Pour une autre concertation

Eine entsprechende Stellungnahme zur Entwicklung des Bahnhofsmastes kann nur auf der Grundlage eines Dossiers formuliert werden, das alle Projekte und Entwicklungen rund um den Bahnhof berücksichtigt:

Veröffentlicht am

Sonstiges:18

L'art et l'histoire pour humaniser et embellir la gare

Hier ist mein Standpunkt, Die in den letzten Jahren renovierten SNCF- und Busbahnhöfe in Frankreich sind sich sehr ähnlich. Praktischer, zugänglicher, heller, sicherer, verlieren sie dennoch ihre Ide

Veröffentlicht am

Sonstiges:18

Contribution de MELUN-AGGLO-A-VELO

Im Anhang finden Sie den BEITRAG von MELUN AGGLO A VELO, Zweigstelle des Vereins Mieux Se Déplacement à Bicyclette.

Veröffentlicht am

Einrichtungen rund um den Bahnhof:13

Désengorgement de la ville

Die Situation in der Avenue Thiers wird sehr kompliziert; Zwischen den schweren Lastwagen und den vielen Autos... Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht eingehalten, rote Ampeln auch nicht... Als Fußgänge

Veröffentlicht am

Gleisquerungsszenarien (A, B und C):12

en faveur du scénario B

Szenario B ist das einzige, das eine eigene Fahrspur für Radfahrer und eine Durchfahrt ohne nennenswerten Höhenunterschied ermöglicht. Ein Rad- + Fußgängerweg wäre gefährlich. Ein Höhenunterschied sch

Veröffentlicht am

Bus-/Bushaltestellen:30

Bus venant de derrière la gare de Melun

Planen Sie Haltestellen (einschließlich der Busse N und A) direkt hinter dem Bahnhof Melun. Viel Zeit verschwendet, um die RN 7 zu überqueren und sie 50 Meter zu nehmen. Ein Halt kurz davor würde es e