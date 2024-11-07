Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Öffentliche Befragung vom 7. November bis 9. Dezember 2024: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!

Veröffentlicht am

Vom 7. November bis 9. Dezember 2024 soll die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sicherstellen. Die öffentliche Untersuchung wird von einem unabhängigen Untersuchungskommissar, Jordan BONATY, unter der Schirmherrschaft der Präfektur Seine-Saint-Denis durchgeführt. Dies muss es ermöglichen, eine Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) für die Fortsetzung des Projekts zu erhalten. Während dieses Höhepunkts des Projektlebens stehen Ihnen mehrere Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Konsultieren Sie die Akte der öffentlichen Untersuchung online

Lesen Sie den Special Newsletter Public Inquiry

Modalitäten der Teilnahme an der öffentlichen Anhörung

Erfahren Sie mehr über das Projekt

Konsultieren Sie die Ermittlungsakte in Papierform im Rathaus von Noisy-le-Sec (Verwaltungszentrum, 1 rue de Chaâlons) oder digital auf der offiziellen Website des digitalen Registers.

Tauschen Sie sich während der Permanenzen mit dem Untersuchungskommissar aus

  • Donnerstag, 7. November von 9:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Verwaltungszentrum – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
  • Mittwoch, 20. November von 16:00 bis 19:00 Uhr im Mehrzweckraum Jean Renoir (9 rue Jean Renoir, 93130 Noisy-le-Sec)
  • Samstag, 30. November von 9:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Rathaus – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Montag, 9. Dezember von 14:30 bis 17:30 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Verwaltungszentrum – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Nehmen Sie teil, indem Sie Ihre Bewertung abgeben

  • Im digitalen Register
  • Per E-Mail an [email protected]
  • Auf dem Papierregister, das im Rathaus von Noisy-le-Sec (Verwaltungszentrum, 1 rue de Chaâlons) erhältlich ist.
  • Per Post an:
    Untersuchungskommissar
    Öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec
    Rathaus von Noisy-le-Sec
    Direktion für städtische Projekte
    Verwaltungszentrum
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec