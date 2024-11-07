Öffentliche Befragung vom 7. November bis 9. Dezember 2024: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!

Vom 7. November bis 9. Dezember 2024 soll die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit sicherstellen. Die öffentliche Untersuchung wird von einem unabhängigen Untersuchungskommissar, Jordan BONATY, unter der Schirmherrschaft der Präfektur Seine-Saint-Denis durchgeführt. Dies muss es ermöglichen, eine Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) für die Fortsetzung des Projekts zu erhalten. Während dieses Höhepunkts des Projektlebens stehen Ihnen mehrere Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung.