SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec zielt darauf ab, den Bahnhof für ein besseres Flussmanagement zu vergrößern, eine bessere Intermodalität zu fördern und den Bahnhof für die Stadt zu öffnen. Das Reisen für die Fahrgäste wird so einfacher und komfortabler und macht den Bahnhof zu einem echten städtischen Zentrum von Noisy-le-Sec.
Die öffentliche Befragung, die vom 7. November bis zum 9. Dezember stattfand, ermöglichte es Ihnen, Ihre Meinung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes abzugeben.
Bild 1 von 3
Zusammenfassendes Diagramm der wichtigsten ausgewählten Entwicklungen
Schlüsselfiguren
Eine neue Fußgängerbrücke und ein neues Passagiergebäude
3 Zugang
2 neue Vorplätze
Ein hoher Vorplatz und eine Fußgängerverbindung zum unteren Vorplatz angepasst
270 Fahrradstellplätze
Kalender
- 25. März - 26. April 2019Vorgespräch
- 12. Dezember 2019Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- 2021-2023Vorstudien des Grundsatzdiagramms, Folgenabschätzung und Vorbereitung der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens
- 7. Dezember 2023Genehmigung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens im Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- 7. November - 9. Dezember 2024Öffentliche Untersuchung
- 2025Erklärung der Gemeinnützigkeit
- Horizont 2034Komplette Inbetriebnahme des sanierten Mastes