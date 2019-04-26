SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec zielt darauf ab, den Bahnhof für ein besseres Flussmanagement zu vergrößern, eine bessere Intermodalität zu fördern und den Bahnhof für die Stadt zu öffnen. Das Reisen für die Fahrgäste wird so einfacher und komfortabler und macht den Bahnhof zu einem echten städtischen Zentrum von Noisy-le-Sec.

Die öffentliche Befragung, die vom 7. November bis zum 9. Dezember stattfand, ermöglichte es Ihnen, Ihre Meinung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes abzugeben.