SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec zielt darauf ab, den Bahnhof für ein besseres Flussmanagement zu vergrößern, eine bessere Intermodalität zu fördern und den Bahnhof für die Stadt zu öffnen. Das Reisen für die Fahrgäste wird so einfacher und komfortabler und macht den Bahnhof zu einem echten städtischen Zentrum von Noisy-le-Sec.

Die öffentliche Befragung, die vom 7. November bis zum 9. Dezember stattfand, ermöglichte es Ihnen, Ihre Meinung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes abzugeben.

Überblick über das Cluster-Projekt
Überblick über das Cluster-Projekt

Überblick über das Cluster-Projekt

Bundesland
Region Île-de-France
Territoriale öffentliche Einrichtung ist zusammen
Stadt Noisy-le-Sec
Departement Seine-Saint-Denis
SNCF-Netz
Île-de-France Mobilités

Nachrichten

Veröffentlicht am

Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Zusammenfassendes Diagramm der wichtigsten ausgewählten Entwicklungen

Schlüsselfiguren

Eine neue Fußgängerbrücke und ein neues Passagiergebäude

3 Zugang

an der Terminstation gegen derzeit 2

2 neue Vorplätze

oben und unten von ca. 2000m² begrünt

Ein hoher Vorplatz und eine Fußgängerverbindung zum unteren Vorplatz angepasst

für Personen mit eingeschränkter Mobilität

270 Fahrradstellplätze

auf dem hohen Vorplatz des Bahnhofs

Kalender

Kosten und Finanzierung
  1. 25. März - 26. April 2019
    Vorgespräch
  2. 12. Dezember 2019
    Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  3. 2021-2023
    Vorstudien des Grundsatzdiagramms, Folgenabschätzung und Vorbereitung der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens
  4. 7. Dezember 2023
    Genehmigung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens im Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
  5. 7. November - 9. Dezember 2024
    Öffentliche Untersuchung
  6. 2025
    Erklärung der Gemeinnützigkeit
  7. Horizont 2034
    Komplette Inbetriebnahme des sanierten Mastes