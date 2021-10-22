Die Umsetzung des Projekts

Vorstudien ermöglichten es, die Gesamtkosten des Projekts zu definieren. Die Kosten des Projekts werden zum jetzigen Zeitpunkt der Studien auf rund 87 Mio. EUR geschätzt, davon 75 Mio. EUR für den Eisenbahnperimeter und 12 Mio. EUR für den intermodalen Perimeter.

Die Vorstudien des Projekts mit Kosten von 1,2 Millionen Euro werden im Rahmen des staatlichen Regionalplanvertrags (CPER) wie folgt finanziert: