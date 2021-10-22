Die Umsetzung des Projekts
Die wichtigsten Etappen des Projekts
- Vom 25. März bis 26. April 2019: vorherige Konsultation
- 12. Dezember 2019: Genehmigung der Ergebnisse der Konsultation durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- 2020-2023: Vorstudien des Schemas, Folgenabschätzung und Vorbereitung der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens
- 7. Dezember 2023: Genehmigung des Grundsatzplans und der Untersuchungsakte des öffentlichen Versorgungsunternehmens durch den Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités
- Herbst 2024: Öffentliche Untersuchung
- Mitte 2025: Erklärung der Gemeinnützigkeit
- 2025: Vorprojektstudien (AVP)*
- 2026-2027: Verwaltungsverfahren / WRRL*
- 2028 bis 2034: Bauphase*
- 2028 bis 2033: Arbeiten am Eisenbahnperimeter*
- Anfang 2027 bis 2034: Arbeiten am intermodalen Perimeter: (Straßenarbeiten 2027-2028) und Arbeiten am oberen und unteren Vorplatz / Verbindung nach SNCF-Arbeiten (2033-2034)*
- 2034: Komplette Inbetriebnahme des sanierten Mastes*
*Diese Daten sind indikativ und unterliegen dem Erhalt der Erklärung über die Gemeinnützigkeit, die Finanzierung und die Bahnkapazität. Der Zeitplan kann im Laufe des Projekts neu bewertet werden.
Kosten und Finanzierung des Projekts
Verteilung der Mittel für Vorstudien des Projekts
Vorstudien ermöglichten es, die Gesamtkosten des Projekts zu definieren. Die Kosten des Projekts werden zum jetzigen Zeitpunkt der Studien auf rund 87 Mio. EUR geschätzt, davon 75 Mio. EUR für den Eisenbahnperimeter und 12 Mio. EUR für den intermodalen Perimeter.
Die Vorstudien des Projekts mit Kosten von 1,2 Millionen Euro werden im Rahmen des staatlichen Regionalplanvertrags (CPER) wie folgt finanziert: