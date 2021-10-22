Entdecken Sie das Projekt

Um den Personenverkehr zu optimieren, eine bessere Intermodalität zu fördern, die Servicequalität zu verbessern oder den Bahnhof zur Stadt hin zu öffnen, sind mehrere Entwicklungen geplant. Diese wurden in Vorstudien im Rahmen des Rahmenkonzepts untersucht.

Um den Bahnhof zu vergrößern, werden eine neue, breitere Fußgängerbrücke und ein neues Passagiergebäude geschaffen, um die Fahrgäste besser unterzubringen. Die intermodalen Entwicklungen werden verstärkt, um die Voraussetzungen für eine bessere Vernetzung zu schaffen. In diesem Zusammenhang umfasst das Projekt die Befriedung der Fahrspuren rund um den Knotenpunkt, die Sicherung und Anpassung der Fußgängerverbindungen, den Ausbau des Zugangs zum Bahnhof und die Schaffung von Fahrradstellplätzen rund um den Bahnhof.

Zwei vergrößerte Fußgängerplätze auf der oberen und unteren Ebene des Bahnhofs werden ebenfalls gebaut, wobei eine komfortable und zugängliche Verbindung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) zwischen diesen beiden Vorplätzen geschaffen wird, die eine bessere Öffnung des Bahnhofs zur Stadt ermöglicht.

Der zwischen der Rue de la Gare und der Rue Jean-Jaurès gelegene Bahnhofsmast wurde so konzipiert, dass er mit möglichen städtebaulichen Entwicklungen in der Gegend kompatibel ist und zur Revitalisierung des Eingangs zum Stadtzentrum beitragen wird.