Am Bahnhof Noisy-le-Sec wird der Standort der T1-Station geändert und komfortablere und sicherere Fußgängerwege zwischen der T1, dem RER-Bahnhof und den Bushaltestellen auf dem Boulevard de la République fördern. Das Projekt zur Verlängerung der Straßenbahn T1 wird auch den Verkehrsplan rund um den Bahnhof ändern, einschließlich der Schaffung einer Fußgängerzone in der Rue Jean Jaurès zwischen der Rue de l'Union und der Rue Adrien Damoiselet.
Verwandte Projekte
Andere verwandte Projekte, unabhängig vom Projekt zur Sanierung des Hubs, wurden bei der Entwicklung und Definition des Projekts berücksichtigt, da sie die Handelsströme erhöhen oder die Routen verändern können.
Die Umstrukturierung des Busnetzes im Jahr 2024
Umstrukturierungsplan für das Busnetz im Hinblick auf die Inbetriebnahme der M11 und T1
Die Inbetriebnahme der Metrolinie 11 im Juni 2024 und die Verlängerung der T1 im Jahr 2027 erfordern eine Umstrukturierung des Busnetzes, insbesondere im Bereich des Bahnhofs Noisy-le-Sec, der derzeit 3 Buslinien (143, 105 und 545) umfasst. Die Umstrukturierung der Busse bringt das Busangebot zwischen den beiden Zugängen zum Bahnhof Noisy-le-Sec wieder ins Gleichgewicht. Die Linie 545 wird entfernt und durch eine neue Buslinie, die Linie 245, ersetzt, für die neue Haltestellen in beide Richtungen auf der unteren Ebene des Pols, an der Kreuzung zwischen der Rue Marc Sangnier und der Rue de la Gare und in direkter Verbindung mit der unterirdischen Passage, die zu den Bahnsteigen auf der unteren Ebene führt, geschaffen werden. Diese Umstrukturierung wird von Arbeiten an den Straßen und den entsprechenden Gehwegen begleitet.
Die Verlängerung der Straßenbahnlinie T1 im Jahr 2027 bis zur Rue de Rosny in Montreuil und dann bis zum Val de Fontenay im Jahr 2029
Die Neuqualifizierung des sekundären Zugangs für 2025 geplant
Der sekundäre Zugang wurde neu gestaltet. Außervertragliche Entwicklungsabsicht.
Die Neuqualifizierung des sekundären Zugangs, die von SNCF Gares & Connexions durchgeführt wird, zielt darauf ab, die Sichtbarkeit des Zugangs zur Unterführung zu verbessern. Dieses Projekt besteht aus der Schaffung einer Abdeckung mit Zugang zur Unterführung sowie einem umfangreichen Angebot an Fahrradstellplätzen (480 Plätze), das von einem begrünten Vorplatz anstelle einiger Parkplätze des Park-and-Ride-Parkplatzes begleitet wird, dessen Eingang weiter nach Westen verschoben wird.
Die Verlängerung der RER E nach Nanterre im Jahr 2024 und Mantes-la-Jolie im Jahr 2026
Das von SNCF Réseau und Île de France Mobilités geleitete Projekt zielt darauf ab, die RER E vom Bahnhof Haussmann - Saint-Lazare über La Défense und Nanterre bis zum Bahnhof Mantes-la-Jolie zu verlängern, um den Reisebedarf dicht besiedelter Wohngebiete zu decken, in denen sich etwa 2 Millionen Arbeitnehmer konzentrieren. Die Inbetriebnahme der ersten Phase der Erweiterung nach Nanterre La Folie wurde in der ersten Hälfte des Jahres 2024 und die der zweiten Phase nach Mantes-la-Jolie ist für 2026 geplant. Diese Verlängerung bietet eine direkte Verbindung von Noisy-le-Sec nach La Défense.
Die Verlängerung der Straßenbahn T11 nach Noisy-le-Sec
Längerfristig wird die Verlängerung der Straßenbahn T11 von Le Bourget nach Noisy-le-Sec, die von SNCF Réseau und Île de France Mobilités unterstützt wird, den Einwohnern von Noisée ein neues Verkehrsangebot bieten. Diese Linie wird es ermöglichen, eine schnelle Verbindung mit den RER A, B, C und D zu haben, ohne durch Paris zu fahren. Die Bahnsteige der T11 befinden sich nördlich des Bahnhofs und werden über eine Erweiterung der bestehenden Unterführung, die im Rahmen des Projekts T11 geplant ist, und der zukünftigen Fußgängerbrücke, die im Rahmen des Mastprojekts geplant ist, mit dem Mast verbunden.