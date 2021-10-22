Verwandte Projekte

Die Inbetriebnahme der Metrolinie 11 im Juni 2024 und die Verlängerung der T1 im Jahr 2027 erfordern eine Umstrukturierung des Busnetzes, insbesondere im Bereich des Bahnhofs Noisy-le-Sec, der derzeit 3 Buslinien (143, 105 und 545) umfasst. Die Umstrukturierung der Busse bringt das Busangebot zwischen den beiden Zugängen zum Bahnhof Noisy-le-Sec wieder ins Gleichgewicht. Die Linie 545 wird entfernt und durch eine neue Buslinie, die Linie 245, ersetzt, für die neue Haltestellen in beide Richtungen auf der unteren Ebene des Pols, an der Kreuzung zwischen der Rue Marc Sangnier und der Rue de la Gare und in direkter Verbindung mit der unterirdischen Passage, die zu den Bahnsteigen auf der unteren Ebene führt, geschaffen werden. Diese Umstrukturierung wird von Arbeiten an den Straßen und den entsprechenden Gehwegen begleitet.