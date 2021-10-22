Wie bei allen von Île-de-France Mobilités durchgeführten Projekten sind die lokalen Akteure eng in die Entwicklung des Bahnhofsmastprojekts Noisy-le-Sec eingebunden. Das Projekt ist auch Gegenstand öffentlicher Konsultationen, an denen Partner, Verbände, Anwohner, Nutzer, Händler und betroffene Unternehmen beteiligt sind, mit dem Ziel, das Projekt zu bereichern und es so weiterzuentwickeln, dass es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht.

So konnten Sie im Frühjahr 2019 in der ersten Phase der Vorkonsultation zu den Zielen und Hauptmerkmalen des Projekts das Projekt und seine Herausforderungen entdecken. Der Austausch und die Meinungen, die Sie bei dieser Gelegenheit geäußert haben, haben in die Bilanz und die Leitlinien des Schemas des Prinzips eingeflossen.

Im Herbst 2024 wird der Dialog mit lokalen Akteuren und der Öffentlichkeit im Rahmen der Umfrage zum öffentlichen Nutzen fortgesetzt und markiert damit eine neue Etappe im partizipativen Ansatz des Projekts.