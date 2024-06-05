Verabschiedung des Concept of Principle (SDP) des Projekts
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Nach weiteren Studien genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 7. Dezember 2023 den Grundsatzplan (SDP) für das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec sowie die Untersuchungsakte für öffentliche Versorgungsunternehmen (DEUP).
Was ist das Schema of Principle?
Das Grundsatzdiagramm dient zur Erstellung der Untersuchungsakte vor der Gemeinnützigkeitserklärung. Sie legt das funktionale Programm des Vorhabens in Bezug auf städtische Integration und Umweltqualität, Betrieb, Sicherheit, Intermodalität und unter Berücksichtigung der aus der Konsultation gewonnenen Erkenntnisse und Verpflichtungen fest. Es spezifiziert die Kosten und den Zeitplan des Projekts unter Berücksichtigung potenzieller Risiken und Eventualitäten. Das Programm wird nach der öffentlichen Befragung am Ende der sogenannten Vorentwurfsstudien endgültig beschlossen.
Nachfolgend finden Sie die Beratungen des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités und das vollständige Grundsatzdiagramm.
Nächster Schritt: die Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen
Das Projekt wird nun mit der Vorbereitung der Untersuchung vor der Gemeinnützigkeitserklärung fortgesetzt. Die Untersuchungsakte, in der das Projekt und seine Auswirkungen auf die Umwelt detailliert dargestellt werden, wird von den staatlichen Diensten unter der Leitung der Präfektur Seine-Saint-Denis geprüft.
Diese Akte wird während der öffentlichen Anhörung, einem wichtigen regulatorischen Schritt vor Beginn der Arbeiten, zur Einsichtnahme und öffentlichen Stellungnahme zur Verfügung stehen. Die öffentliche Untersuchung ist vorbehaltlich des von der Präfektur festgelegten Zeitplans für Herbst 2024 geplant.
Um über Treffen und Umfragetermine auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie Projektnachrichten abonnieren.