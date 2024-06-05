Verabschiedung des Concept of Principle (SDP) des Projekts

Nach weiteren Studien genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 7. Dezember 2023 den Grundsatzplan (SDP) für das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec sowie die Untersuchungsakte für öffentliche Versorgungsunternehmen (DEUP).

Was ist das Schema of Principle?

Das Grundsatzdiagramm dient zur Erstellung der Untersuchungsakte vor der Gemeinnützigkeitserklärung. Sie legt das funktionale Programm des Vorhabens in Bezug auf städtische Integration und Umweltqualität, Betrieb, Sicherheit, Intermodalität und unter Berücksichtigung der aus der Konsultation gewonnenen Erkenntnisse und Verpflichtungen fest. Es spezifiziert die Kosten und den Zeitplan des Projekts unter Berücksichtigung potenzieller Risiken und Eventualitäten. Das Programm wird nach der öffentlichen Befragung am Ende der sogenannten Vorentwurfsstudien endgültig beschlossen.

Nachfolgend finden Sie die Beratungen des Verwaltungsrats von Île-de-France Mobilités und das vollständige Grundsatzdiagramm.