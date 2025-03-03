Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen: Positive Stellungnahme zum Projekt!
Im Anschluss an die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec, die vom 7. November bis 9. Dezember 2024 stattfand, gab der unabhängige Untersuchungsbeauftragte eine befürwortende Stellungnahme zum Antrag auf Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts ab.
Der Bericht, die Stellungnahme und die begründeten Schlussfolgerungen des Untersuchungskommissars sind nachstehend abrufbar.
Bericht über die öffentliche Untersuchung
Février 2025
Mit Gründen versehene Stellungnahmen und Schlussfolgerungen
Février 2025
Wie geht es weiter?
In den kommenden Wochen werden die Teams von Île-de-France Mobilités die Weiterverfolgung des Projekts in Bezug auf die geäußerten Vorbehalte und Empfehlungen festlegen. In den kommenden Wochen wird der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über die Projekterklärung des Projekts zur Sanierung des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec beraten. Der Präfekt von Seine-Saint-Denis muss dann über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden.