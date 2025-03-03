Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen: Positive Stellungnahme zum Projekt!

Im Anschluss an die öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec, die vom 7. November bis 9. Dezember 2024 stattfand, gab der unabhängige Untersuchungsbeauftragte eine befürwortende Stellungnahme zum Antrag auf Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts ab.

Der Bericht, die Stellungnahme und die begründeten Schlussfolgerungen des Untersuchungskommissars sind nachstehend abrufbar.