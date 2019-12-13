Die Ergebnisse der Konsultation sind verfügbar!

Vom 25. März bis 26. April 2019 ermöglichte die Konsultation zur Sanierung des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec, die Meinungen der Nutzer und Anwohner zum Projekt einzuholen, ihre Erwartungen besser zu ermitteln und so das Projekt so genau wie möglich an die Bedürfnisse des Gebiets und seiner Bewohner anzupassen. Insgesamt wurden fast 400 Meinungen gesammelt, wir danken allen Teilnehmern.

Der von Île-de-France Mobilités erstellte Bericht , seine Anhänge und seine Zusammenfassung können jetzt eingesehen werden.

Dieser Bericht enthält eine quantitative und qualitative Analyse der von den Teilnehmern während der Konsultation gesammelten Meinungen, Kommentare und Fragen sowie der von Île-de-France Mobilités gewonnenen Erkenntnisse.

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts von Noisy-le-Sec ist im Gange und wird im nächsten Jahr mit dem Abschluss der technischen Studien fortgesetzt. Anschließend folgen das Rahmenkonzept und die öffentliche Befragung. Im Falle einer positiven Stellungnahme der Präfektur erhält das Projekt eine Gemeinnützigkeitserklärung, eine notwendige Voraussetzung für den Beginn der Arbeiten.