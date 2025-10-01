Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!
Veröffentlicht am
Die Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts wurde am 29. September 2025 vom Präfekten von Seine-Saint-Denis abgegeben, nachdem der Untersuchungskommissar im Februar 2025 eine positive Stellungnahme abgegeben und der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités im Juli 2025 eine positive Stellungnahme abgegeben hatte. Es bestätigt das allgemeine Interesse des Projekts.
Die Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) ist ein entscheidender Schritt zur Durchführung der Operation.
Erklärung der Gemeinnützigkeit
Präfekturdekret
Septembre 2025