Das Projekt wurde für gemeinnützig erklärt!

Die Gemeinnützigkeitserklärung des Projekts wurde am 29. September 2025 vom Präfekten von Seine-Saint-Denis abgegeben, nachdem der Untersuchungskommissar im Februar 2025 eine positive Stellungnahme abgegeben und der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités im Juli 2025 eine positive Stellungnahme abgegeben hatte. Es bestätigt das allgemeine Interesse des Projekts.

Die Gemeinnützigkeitserklärung (DUP) ist ein entscheidender Schritt zur Durchführung der Operation.