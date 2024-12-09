Öffentliche Befragung bis zum 9. Dezember 2024: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!
Veröffentlicht am
Bis zum 9. Dezember 2024 können Sie sich über das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec informieren und Ihre Meinung äußern! Während dieses Höhepunkts des Projektlebens stehen Ihnen mehrere Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über das Projekt
Konsultieren Sie die Ermittlungsakte in Papierform im Rathaus von Noisy-le-Sec (Verwaltungszentrum, 1 rue de Chaâlons) oder digital auf der offiziellen Website des digitalen Registers.
Tauschen Sie sich bei den nächsten Sitzungen mit dem Untersuchungskommissar aus
- Samstag, 30. November von 9:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Rathaus – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
- Montag, 9. Dezember von 14:30 bis 17:30 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Verwaltungszentrum – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
Nehmen Sie teil, indem Sie Ihre Bewertung abgeben
- Im digitalen Register
- Per E-Mail an [email protected]
- Auf dem Papierregister, das im Rathaus von Noisy-le-Sec (Verwaltungszentrum, 1 rue de Chaâlons) erhältlich ist.
- Per Post an:
Untersuchungskommissar
Öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec
Rathaus von Noisy-le-Sec
Direktion für städtische Projekte
Verwaltungszentrum
1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec
