Die Präsentation der öffentlichen Sitzung vom 19. Juni in Noisy-le-Sec ist online!
Am Mittwoch, den 19. Juni, kamen die Teams von Île-de-France Mobilités zu Ihnen, um Ihnen die Entwicklungen des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec seit der Vorkonsultation vorzustellen und Ihre Fragen vor der für Herbst 2024 geplanten öffentlichen Anhörung zu beantworten.
Sie können das Präsentationsmaterial des Meetings unten und in der Mediathek einsehen. Ein Bericht wird derzeit erstellt, Sie werden über die Veröffentlichung auf der Website informiert.
Die Teams von Île-de-France Mobilités danken auch allen Teilnehmern für ihre Anwesenheit und ihre Beiträge zu diesem Treffen.
Bleiben Sie informiert!
Foto der öffentlichen Sitzung vom 19. Juni