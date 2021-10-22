Am Ende der Konsultation wurde die Akte der öffentlichen Anhörung des Projekts eingereicht und von den staatlichen Diensten geprüft. Dieses Dossier umfasst alle Anpassungen, die Île-de-France Mobilités nach den verschiedenen Momenten der Begegnung mit der Öffentlichkeit am Projekt vorgenommen hat. In der Tat wird das Projekt immer konkreter und die verschiedenen Fragen, die sich vor fünf Jahren noch stellen konnten, haben fast alle ihre Antwort gefunden.

Die öffentliche Untersuchung gliedert sich in drei Phasen:

Vorbereitung der Umfrage

Dauer der Untersuchung

Nach der Untersuchung

Die öffentliche Befragung läuft vom 7. November bis zum 9. Dezember 2024. Für diese öffentliche Untersuchung unter der Leitung der Präfektur Seine-Saint-Denis wurde vom Verwaltungsgericht Montreuil ein unabhängiger Untersuchungskommissar ernannt.