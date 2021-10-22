Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Die öffentliche Untersuchung im Jahr 2024

Am Ende der Konsultation wurde die Akte der öffentlichen Anhörung des Projekts eingereicht und von den staatlichen Diensten geprüft. Dieses Dossier umfasst alle Anpassungen, die Île-de-France Mobilités nach den verschiedenen Momenten der Begegnung mit der Öffentlichkeit am Projekt vorgenommen hat. In der Tat wird das Projekt immer konkreter und die verschiedenen Fragen, die sich vor fünf Jahren noch stellen konnten, haben fast alle ihre Antwort gefunden.

Die öffentliche Untersuchung gliedert sich in drei Phasen:

  • Vorbereitung der Umfrage
  • Dauer der Untersuchung
  • Nach der Untersuchung

Die öffentliche Befragung läuft vom 7. November bis zum 9. Dezember 2024. Für diese öffentliche Untersuchung unter der Leitung der Präfektur Seine-Saint-Denis wurde vom Verwaltungsgericht Montreuil ein unabhängiger Untersuchungskommissar ernannt.

Diagramm der Durchführung der Untersuchung der öffentlichen Versorgungsunternehmen zur Sanierung des Bahnhofsmastes von Noisy-le-Sec

Wann und wie kann man teilnehmen?

Vom 7. November bis 9. Dezember 2024 werden Ihnen mehrere Teilnahmemodalitäten vorgeschlagen, damit Sie Ihre Meinung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec abgeben können.

Möchten Sie alles über das Projekt erfahren?

Alle Dokumente, aus denen sich die Ermittlungsakte zusammensetzt, können auf der der Untersuchung gewidmeten Plattform eingesehen werden.

Konsultieren Sie die Akte der öffentlichen Untersuchung online

Erfahren Sie mehr über das Projekt

Konsultieren Sie die Ermittlungsakte in Papierform im Rathaus von Noisy-le-Sec (Verwaltungszentrum, 1 rue de Chaâlons) oder digital auf der offiziellen Website des digitalen Registers.

Konsultieren Sie die Datei im digitalen Register

Tauschen Sie sich während der Permanenzen mit dem Untersuchungskommissar aus

  • Donnerstag, 7. November von 9:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Verwaltungszentrum – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)
  • Mittwoch, 20. November von 16:00 bis 19:00 Uhr im Mehrzweckraum Jean Renoir (9 rue Jean Renoir, 93130 Noisy-le-Sec)
  • Samstag, 30. November von 9:00 bis 12:00 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Rathaus – Salle des permanences (Place du Maréchal Foch 93130 Noisy-le-Sec)
  • Montag, 9. Dezember von 14:30 bis 17:30 Uhr im Rathaus von Noisy-le-Sec im Verwaltungszentrum – Salle des permanences (1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec)

Nehmen Sie teil, indem Sie Ihre Bewertung abgeben

  • Im digitalen Register
  • Per E-Mail an [email protected]
  • Auf dem Papierregister, das im Rathaus von Noisy-le-Sec (Verwaltungszentrum, 1 rue de Chaâlons) erhältlich ist.
  • Per Post an:
    Untersuchungskommissar
    Öffentliche Anhörung zum Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec
    Rathaus von Noisy-le-Sec
    Direktion für städtische Projekte
    Verwaltungszentrum
    1 rue de Chaâlons 93130 Noisy-le-Sec