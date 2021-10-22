Die Vorkonsultation 2019

Vom 25. März bis zum 26. April 2019 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation zum Projekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec. Alle Anwohner, Nutzer, Unternehmen, Vereine und Gemeinden waren eingeladen, sich zu beteiligen, um das Projekt zu bereichern und weiterzuentwickeln, damit es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht.

Während der Vorkonsultation konnte sich die Öffentlichkeit bei mehreren Treffen mit Île-de-France Mobilités austauschen und auf verschiedene Weise teilnehmen: während des Austauschs mit dem Projektteam, auf der Website über das Beitragsformular und schließlich per Post mit den T-Coupons, die der im Gebiet verteilten Broschüre beigefügt sind.