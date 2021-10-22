Die Vorkonsultation 2019
Vom 25. März bis zum 26. April 2019 organisierte Île-de-France Mobilités eine Vorkonsultation zum Projekt des Bahnhofsmasts Noisy-le-Sec. Alle Anwohner, Nutzer, Unternehmen, Vereine und Gemeinden waren eingeladen, sich zu beteiligen, um das Projekt zu bereichern und weiterzuentwickeln, damit es den Bedürfnissen und Erwartungen des Gebiets am besten entspricht.
Während der Vorkonsultation konnte sich die Öffentlichkeit bei mehreren Treffen mit Île-de-France Mobilités austauschen und auf verschiedene Weise teilnehmen: während des Austauschs mit dem Projektteam, auf der Website über das Beitragsformular und schließlich per Post mit den T-Coupons, die der im Gebiet verteilten Broschüre beigefügt sind.
339Eingegangene Beiträge
2Reisende Begegnungen
1Öffentliche Sitzung
1Walk-Workshop
Die Frage der Gestaltung des Vorplatzes war das Thema, das vor allem wegen der drei vorgestellten Szenarien am meisten vertreten war. Die anderen hervorgehobenen Themen konzentrierten sich insbesondere auf die anderen Aspekte im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bahnhofs (das Passagiergebäude und die Fußgängerbrücke, die Intermodalität rund um den Bahnhof usw.).
Die Ergebnisse der Konsultation
Die Ergebnisse dieser Konsultation, ihre Lehren und die Orientierungen für die Fortsetzung des Projekts wurden am 12. Dezember 2019 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt.