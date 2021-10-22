Ein plurales Projektmanagement

Île-de-France Mobilités ist der Auftraggeber für die Vorstudien sowie für die Vorbereitung und Durchführung der öffentlichen Anhörung. Anschließend wird das Projekt des Bahnhofsmasts von Noisy-le-Sec von verschiedenen Bauherren durchgeführt, die gleichzeitig oder nacheinander von den detaillierten Planungsstudien bis zur Ausführung der Arbeiten verantwortlich sind. Île-de-France Mobilités sorgt für die ordnungsgemäße Koordinierung der Programmelemente:

Auf dem Betriebsgelände des Schienenverkehrs wird das Projektmanagement von SNCF Gares et Connexions übernommen;

Auf dem intermodalen Betriebsperimeter wird das Projektmanagement von der Stadt Noisy-le-Sec, dem Departement Seine-Saint-Denis (CD93) auf seinen Departementsstraßen und SNCF Gares et Connexions auf seinem Land sichergestellt.