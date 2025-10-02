Pol - Bahnhof

SanierungPôle-gare Noisy-le-Sec

Öffentliche Untersuchung

Aktualisiert am

Erklärung der Gemeinnützigkeit

Document IMG

Präfekturdekret

Septembre 2025

PDF

Anlage 1

Plan général des travaux

PDF

Anlage 2

Déclaration de projet

PDF

Anlage 3

Synthèse des consultations du public

Projekterklärung von Île-de-France Mobilités

Document IMG

Projekt-Statement

Juillet 2025

Rechtliche Kommunikation

Document IMG

Beschluss zur Einleitung der öffentlichen Untersuchung

Octobre 2024

Document IMG

Bekanntmachung der öffentlichen Untersuchung

Novembre 2024

Bericht und Feststellungen des Untersuchungskommissars

PDF

Bericht über die öffentliche Untersuchung

Février 2025

PDF

Mit Gründen versehene Stellungnahmen und Schlussfolgerungen

Février 2025

Die Akte der öffentlichen Untersuchung

Leseanleitung

PDF

Leseanleitung

Anlagen A bis D

PDF

A - Gegenstand der Untersuchung

PDF

B - Erläuterungen

PDF

C - Lageplan

PDF

D - Allgemeiner Arbeitsplan

Anlage E - Folgenabschätzung

PDF

E0 - Präambel

PDF

E1 - Nicht-technische Zusammenfassung

PDF

E2 - Alternative Varianten

PDF

E3 - Projektbeschreibung

PDF

E4 - Ausgangszustand

PDF

E5 - Auswirkungen und Maßnahmen

PDF

E6 - Kumulative Auswirkungen

PDF

E7 - Schwachstelle

PDF

E8 - Verkehrsinfrastruktur

PDF

E9 - Auswirkungen auf Natura2000

PDF

E10 - Methoden und Autoren

Anlagen F bis H

PDF

F - Zusammenfassende Bewertung der Ausgaben

PDF

G - Sozioökonomische Bewertung

PDF

H - Anhänge, Stellungnahme zum Projekt und Antwort des Projektträgers