Das Projekt sieht die Schaffung eines hohen Vorplatzes auf Höhe der Rue Jaurès, eines niedrigen Vorplatzes auf Höhe der Rue de la Gare und einer städtischen Verbindung einschließlich einer PRM-Rampe vor. Diese Räume werden angepasst und angeordnet, um den Verkehr der Reisenden zu fördern. Sie werden auch begrünt, um sie zu Orten des Wartens und des angenehmen intermodalen Austauschs zu machen.
Planungs- und Funktionsprinzipien
Das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmastes gliedert sich in zwei Perimeter:
- Der dem Bahnhof entsprechende Bahnperimeter (Passagiergebäude, Fußgängerbrücke, Unterführung und Bahnsteige);
- Der intermodale Perimeter , der den öffentlichen Räumen für den intermodalen Austausch entspricht (Vorplatz, Straßen).
Karte des nahen Studienperimeters und des operativen, schienen- und intermodalen Perimeters
Die im Eisenbahnperimeter ausgewählten Entwicklungen
Eine neue Fußgängerbrücke und ein neues Passagiergebäude
Das endgültige Projekt umfasst die Schaffung eines neuen zweistöckigen Passagiergebäudes und einer neuen, größeren und funktionaleren Fußgängerbrücke, um in Zukunft mehr Fahrgäste unterzubringen. Die bestehende Fußgängerbrücke wird nur für den Ausstieg von Passagieren beibehalten.
Die neue Fußgängerbrücke wird in der Mitte der bestehenden Bahnsteige positioniert. Es wird den Zugang zu allen Bahnsteigen über Rolltreppen auf der Westseite und Treppen auf der Ostseite ermöglichen. Jeder Bahnsteig wird auch mit einem Aufzug erreichbar sein, der sich in der Mitte der Fußgängerbrücke befindet. Die neue Fußgängerbrücke wird mit 5 festen Treppen, 5 Rolltreppen und 5 Aufzügen ausgestattet, um die verschiedenen Bahnsteige zu erreichen. So werden alle Bahnsteige für PRMs zugänglich sein und PRM-Routen werden auf den Bahnsteigen garantiert.
Das neue Passagiergebäude, das sich über 1000 m² auf zwei Ebenen erstreckt, ist das wesentliche Element des Polprojekts, da es der neue Umsteigepunkt des Bahnhofs Noisy-le-Sec sein wird, der es ermöglicht, die Fahrgäste vom Fußgängervorplatz zur neuen Fußgängerbrücke zu begleiten. Es ist auch die wichtigste städtische Markierung des Bahnhofsknotens Noisy-le-Sec und muss die Fahrgäste natürlich zu den Bahnsteigen des Bahnhofs leiten. Es befindet sich entlang der bestehenden Bahngleise, zwischen der PASO (Unterführung) und dem hohen Vorplatz. Es wurde so konzipiert, dass es in Bezug auf die Oberfläche so kompakt wie möglich ist, um die mit seiner Konstruktion verbundene Kohlenstoffbelastung zu reduzieren. Das Dach wird begrünt, um Regenwasser zu verwalten und eine bessere städtebauliche Integration zu gewährleisten. Die Beziehung zwischen der oberen und unteren Ebene des Passagiergebäudes wird durch eine Treppe und einen Aufzug gewährleistet, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind.
Sanierung der bestehenden Fußgängerbrücke
Die Beibehaltung der bestehenden Fußgängerbrücke nur in Richtung der Bahnhofsausgänge wurde gewählt, um den Personenverkehr zu erleichtern und so mehr mögliche Ausstiegsmöglichkeiten von den Bahnsteigen zu schaffen.
Neue Docküberdachungen
Der Abriss und Wiederaufbau der Unterstände ist für die Realisierung der Fußgängerbrücke notwendig. Im Rahmen des Mastprojekts ist geplant, die 3 bestehenden Bahnsteigüberdachungen abzureißen und 3 neue Bahnsteigüberdachungen auf den Bahnsteigen 1, 3 und 4 neu zu errichten, um die Fahrgäste während der Wartezeit vor schlechtem Wetter zu schützen. Bahnsteig 2 wird nicht mit neuen Unterständen ausgestattet, da die RER E ihn nicht bedient.
Die im intermodalen Perimeter ausgewählten Entwicklungen
Die Schaffung von Vorplätzen
Der hohe Vorplatz umfasst auch die Verbreiterung des Bürgersteigs hinter der T1-Station, die durch den Abriss der Rotunde ermöglicht wird.
Der niedrige Vorplatz wird auf den Sackgassenabschnitt der Rue de la Gare erweitert und für den Straßenverkehr gesperrt, mit Ausnahme bestimmter spezifischer Nutzungen. Die Neugestaltung der Rue de la Gare besteht darin, die öffentlichen Räume vollständig zu verändern und die Umgebung der Straße zu begrünen. Fußgänger genießen so einen ruhigen Raum. Der notwendige Straßenzugang für die Anwohner und die logistischen Funktionen im Zusammenhang mit dem Bahnhof bleiben erhalten.
Die Fußgängerverbindung zwischen dem oberen und unteren Vorplatz
Die Fußgängerverbindung zwischen dem hohen und dem niedrigen Vorplatz, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich ist, wird über eine Rampe hergestellt. Die Rampe bildet eine Verbindung zwischen den beiden Bahnhofsvorplätzen und schafft gleichzeitig einen einladenderen Landschaftsraum.
Fahrradabstellplätze
Das Projekt sieht vor, Fahrradstellplätze ausgewogen zwischen der oberen und unteren Ebene des Mastes einzurichten. 270 Fahrradstellplätze werden auf der oberen Ebene des Bahnhofs installiert, zusätzlich zu den 480 Stellplätzen, die ab 2025 auf der unteren Ebene geplant sind. Das Projekt sieht Plätze in sicheren Schließfächern und freie Plätze unter Schutzdächern vor.
Straßenbau - Oberer Teil
Das Projekt sieht vor, den Verkehr im oberen Teil des Bahnhofs, der derzeit in beide Richtungen verläuft, einzuschränken. In diesem Zusammenhang wird der Verkehr zwischen der Avenue Bir-Hakeim und der Rue Jean Jaurès nur für Busse und Fahrräder zugelassen. Fahrzeuge, die von der Gallieni-Brücke kommen, werden zur Bir-Hakeim-Avenue und dann zur Dombasle-Straße geleitet. Auf dem Boulevard de la République zwischen der Rue Jean Jaurès und dem Boulevard Michelet in West-Ost-Richtung ist der Verkehr verboten, nur Busse und Fahrräder sind erlaubt.
Auf dem Boulevard de la République wird auch ein Radweg vorgeschlagen. Schließlich zielt das Projekt auch darauf ab, qualitativ hochwertigere Wartebereiche für Bushaltestellen zu schaffen, indem die Bürgersteige des Boulevard de la République verbreitert werden.
Voraussichtliche Situation des Verkehrsplans rund um den Bahnhofsmast Noisy-le-Sec bis zur Inbetriebnahme der Verlängerung der Straßenbahn T1
Ein Projekt mit vielen Vorteilen
- Ein funktionalerer multimodaler Verkehrsknotenpunkt, der zur Attraktivität des Gebiets beiträgt
- Verbesserter Verkehrsfluss, Sicherheit und Fahrgastkomfort
- Ruhige und vergrößerte öffentliche Räume an den Zugangspunkten zugunsten aktiver Verkehrsmittel (Gehen, Radfahren usw.)
- Verbesserung der Luftqualität und des Wohnumfelds: Begrünung von Vorplätzen, Verkehrsverlagerung vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel und aktive Verkehrsträger.