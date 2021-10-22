Planungs- und Funktionsprinzipien

Die im Eisenbahnperimeter ausgewählten Entwicklungen

Eine neue Fußgängerbrücke und ein neues Passagiergebäude

Das endgültige Projekt umfasst die Schaffung eines neuen zweistöckigen Passagiergebäudes und einer neuen, größeren und funktionaleren Fußgängerbrücke, um in Zukunft mehr Fahrgäste unterzubringen. Die bestehende Fußgängerbrücke wird nur für den Ausstieg von Passagieren beibehalten.

Die neue Fußgängerbrücke wird in der Mitte der bestehenden Bahnsteige positioniert. Es wird den Zugang zu allen Bahnsteigen über Rolltreppen auf der Westseite und Treppen auf der Ostseite ermöglichen. Jeder Bahnsteig wird auch mit einem Aufzug erreichbar sein, der sich in der Mitte der Fußgängerbrücke befindet. Die neue Fußgängerbrücke wird mit 5 festen Treppen, 5 Rolltreppen und 5 Aufzügen ausgestattet, um die verschiedenen Bahnsteige zu erreichen. So werden alle Bahnsteige für PRMs zugänglich sein und PRM-Routen werden auf den Bahnsteigen garantiert.

Das neue Passagiergebäude, das sich über 1000 m² auf zwei Ebenen erstreckt, ist das wesentliche Element des Polprojekts, da es der neue Umsteigepunkt des Bahnhofs Noisy-le-Sec sein wird, der es ermöglicht, die Fahrgäste vom Fußgängervorplatz zur neuen Fußgängerbrücke zu begleiten. Es ist auch die wichtigste städtische Markierung des Bahnhofsknotens Noisy-le-Sec und muss die Fahrgäste natürlich zu den Bahnsteigen des Bahnhofs leiten. Es befindet sich entlang der bestehenden Bahngleise, zwischen der PASO (Unterführung) und dem hohen Vorplatz. Es wurde so konzipiert, dass es in Bezug auf die Oberfläche so kompakt wie möglich ist, um die mit seiner Konstruktion verbundene Kohlenstoffbelastung zu reduzieren. Das Dach wird begrünt, um Regenwasser zu verwalten und eine bessere städtebauliche Integration zu gewährleisten. Die Beziehung zwischen der oberen und unteren Ebene des Passagiergebäudes wird durch eine Treppe und einen Aufzug gewährleistet, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind.

Sanierung der bestehenden Fußgängerbrücke

Die Beibehaltung der bestehenden Fußgängerbrücke nur in Richtung der Bahnhofsausgänge wurde gewählt, um den Personenverkehr zu erleichtern und so mehr mögliche Ausstiegsmöglichkeiten von den Bahnsteigen zu schaffen.

Neue Docküberdachungen

Der Abriss und Wiederaufbau der Unterstände ist für die Realisierung der Fußgängerbrücke notwendig. Im Rahmen des Mastprojekts ist geplant, die 3 bestehenden Bahnsteigüberdachungen abzureißen und 3 neue Bahnsteigüberdachungen auf den Bahnsteigen 1, 3 und 4 neu zu errichten, um die Fahrgäste während der Wartezeit vor schlechtem Wetter zu schützen. Bahnsteig 2 wird nicht mit neuen Unterständen ausgestattet, da die RER E ihn nicht bedient.