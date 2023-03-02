Genehmigung der Projekterklärung

Veröffentlichungsdatum: 3. November 2021

Nach der öffentlichen Anhörung, die vom 23. April bis 26. Mai 2021 stattfand, und der befürwortenden Stellungnahme des Untersuchungskommissars zu dem Ende Juli vorgelegten Projekt genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 11. Oktober 2021 die Projekterklärung für die Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay.

Die Projekterklärung begründet das allgemeine Interesse des Projekts. Es reagiert auf die Herausforderungen, die Zugänglichkeit zu verbessern und die Sicherheit des Bahnhofs zu verbessern. Das Projekt ermöglicht auch die Anpassung des Bahnhofs an die Ankunft neuer Schwerlastverkehrsmittel und die städtebauliche Entwicklung des Sektors. Darüber hinaus fördert das Sanierungsprojekt des Bahnhofs Val de Fontenay die Nutzung des öffentlichen Verkehrs, ist mit den Planungsunterlagen vereinbar und weist eine positive sozioökonomische Bilanz auf.

In der Projekterklärung werden auch die Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen des Untersuchungskommissars im Anschluss an die öffentliche Untersuchung dargelegt:

Empfehlung 1, die Forderung nach Koordinierung aller im Nordostsektor geplanten Passagiergebäude: Île-de-France Mobilités koordiniert bereits die Studien der verschiedenen Elemente des Bahnhofsmasts, die von jedem Projektträger (RATP, SGP, SNCF Gares & Connexion und SPL Marne au Bois) durchgeführt werden. Diese Mission wird fortgesetzt, um die Gesamtkohärenz des Programms des Clusters zu gewährleisten;

Empfehlung 2, Bewertung und Beschränkung der Busrouten und -haltestellen, die die Ostseite des Knotenpunkts bedienen: Île-de-France Mobilités wird die Studien zur Positionierung von Bushaltestellen fortsetzen und die Möglichkeit prüfen, einen ergänzenden Busbahnhof im Osten zu integrieren (im Westen ist bereits ein Busbahnhof geplant). Die Auswirkungen der Umstrukturierung des Busnetzes im Zusammenhang mit dem Projekt und anderen Nahverkehrsprojekten werden berücksichtigt;

Empfehlung 3, die Sicherheit der Bahnsteige der RER E: Île-de-France Mobilités wird SNCF Gares & Connexions auffordern, die Entsättigung und Zugänglichkeit der RER E in Val de Fontenay so bald wie möglich durchzuführen und bis zur Strukturierung von Entwicklungen kurzfristige Maßnahmen zu ergreifen;

Empfehlung 4, die Hinzufügung von Parkplätzen für die Abgabe, für Taxis und für Personen mit eingeschränkter Mobilität östlich und westlich des Bahnhofs: Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, die Integration von Parkplätzen für Personen mit eingeschränkter Mobilität westlich des Bahnhofs und im Rahmen der Einschränkungen des Standorts zu prüfen.

Nächster Schritt: die Entscheidung des Präfekten, der über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden muss.

