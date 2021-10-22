Rechtlicher Hinweis

Veröffentlichung

Die Website reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr und alle ihre Subdomains und Bereiche sind ein Service von Île-de-France Mobilités.

Herausgeber: Laurent Probst

Redaktionelle Leitung: Arnaud Crolais

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Châteaudun

75009 Paris

Telefon : 01 47 53 28 00

Webseite: www.iledefrance-mobilites.fr

Website-Design

CAPGEMINI TECHNOLOGIE-DIENSTLEISTUNGEN

SAS mit einem Kapital von 7.296.894 €

145-151 Speaker Roosevelt Wharf

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Schreiben

Parimage

22 Chauvelot Straße

75015 PARIS

Telefon : 01 44 24 22 22

Webseite: www.parimage.fr

Geistiges Eigentum

Die gesamte Website ist durch französische und internationale Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Alle Vervielfältigungsrechte sind vorbehalten, auch für herunterladbare Dokumente. Alle Texte, Grafiken, Symbole, Fotos, Pläne, Logos, Videos, Töne, Marken (...) und ganz allgemein alle Elemente, aus denen sich die Website zusammensetzt, dürfen gemäß Artikel L122-4 des Gesetzes über geistiges Eigentum ohne die ausdrückliche vorherige Genehmigung von Île-de-France Mobilités weder ganz noch teilweise auf irgendeinem Medium dargestellt oder vervielfältigt werden.

Die Nichteinhaltung dieses Verbots stellt eine Fälschung dar, die die zivil- oder strafrechtliche Haftung des Autors nach sich ziehen kann. Île-de-France Mobilités behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jede Person einzuleiten, die sich nicht an dieses Verbot gehalten hat.

Für jede Anfrage zur Reproduktion von Elementen, die auf der Website enthalten sind, wenden Sie sich bitte an Île-de-France Mobilités.

Unterkunft

ATOS INFOMANCE

West River Gebäude

80 Quai Voltaire

95877 BEZONS, Frankreich

Webseite: www.atos.net

Schutz personenbezogener Daten auf der Website

Es werden keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Die Informationen werden nur zum Zweck der Verwaltung Ihrer Anfrage und interner Statistiken bei Île-de-France Mobilités gesammelt.

Persönliche Informationen

Gemäß dem Gesetz "Informatique et Libertés" vom 6. Januar 1978 haben Sie das Recht, auf die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu berichtigen.

Die betroffenen Personen wurden über ihre Rechte aufgeklärt. Das Recht auf Zugang ist sofort auf der Website.<!– Personnalisation des cookies –>



Verantwortung von Île-de-France Mobilités

Die auf der Website bereitgestellten Informationen werden zu ticket indikativen Angaben gemacht, sind nicht vertraglich bindend und können nicht die Verantwortung von Île-de-France Mobilités übernehmen.

Île-de-France Mobilités behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Verbesserungen und/oder Änderungen an der Website vorzunehmen. Île-de-France Mobilités kann nicht haftbar gemacht werden für: Schäden jeglicher Art, direkt oder indirekt, die sich aus der Nutzung der Website von Île-de-France Mobilités ergeben, insbesondere Betriebsverluste, finanzielle oder kommerzielle Verluste, Verlust von Programmen und/oder Daten, insbesondere im Informationssystem des Benutzers der Website von Île-de-France Mobilités, Schäden jeglicher Art, direkt oder indirekt, die sich aus dem Inhalt und/oder der Nutzung von Websites ergeben, die mit der Website verlinkt sind oder auf die Benutzer über die reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr-Website zugreifen können, die Unmöglichkeit, auf die reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr-Website und/oder eine der mit ihr verlinkten Websites zuzugreifen, Auslassungen und/oder Fehler, die die Website enthalten kann reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr

Benutzer

Der Nutzer dieser Website haftet für Schäden jeglicher Art, materiell oder immateriell, direkt oder indirekt, die Dritten, einschließlich Île-de-France Mobilités, durch die rechtswidrige Nutzung oder Verwertung der Website reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr selbst und/oder eines ihrer Elemente entstehen, unabhängig von der Ursache und dem Ort des Auftretens dieser Schäden, und garantiert Île-de-France Mobilités gegen die Folgen von Ansprüchen oder Klagen, denen sie dadurch ausgesetzt sein könnte.

Der Nutzer der reamenagement-gare-val-de-fontenay.fr Website verzichtet auf jeglichen Regressanspruch gegen Île-de-France Mobilités im Falle eines Verfahrens eines Dritten gegen ihn aufgrund der rechtswidrigen Nutzung und/oder Verwertung der Website.

Hypertext-Links

Die Nutzer der paris.grand-paris-des-bus.fr-Website dürfen ohne die ausdrückliche vorherige Genehmigung von Île-de-France Mobilités keine Hypertext-Links zu der oben genannten Website einrichten. Für jede Anfrage zur Reproduktion von Elementen, die auf der Website von Île-de-France Mobilités enthalten sind, wenden Sie sich bitte per Post an Île-de-France Mobilités.

Redaktionelles und grafisches Design

Parimage und Capgemini

Bildnachweis und Ikonografie

IDFM – Parimage – Gérard ROLLANDO