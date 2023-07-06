SanierungGare de Val de Fontenay

Aktualisiert am
Genehmigung der Projekterklärung
Genehmigung der Projekterklärung
Der Zeitplan für die Umsetzung des Gesamtprojekts sollte mit den Zeithorizonten für die Inbetriebnahme von Verkehrsprojekten und dem Zeitplan für die Durchführung städtischer Projekte übereinstimmen:
- mittelfristig mit der Ankunft der Straßenbahn T1 und des Busses Bord de Marne (TCSP ex-RN34)
- längerfristig mit der Ankunft der Metro 15 des Grand Paris Express, Metro 1 sowie der Entwicklung eines städtebaulichen Projekts im Sektor Péripôle.
Zu diesem Zweck wurde das Projekt phasenweise konzipiert.
Finanzen
Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay gliedert sich in verschiedene Maßnahmen:
- Entsättigung des bestehenden Bahnhofs;
- die Zugänglichkeit der RER E und die Korrespondenz zwischen der RER E und der RER A;
- Verknüpfung mit den Projekten Metro 15 (unterstützt von der Société du Grand Paris) und Metro 1 (unterstützt von einem gemeinsamen Projektträger von Île-de-France Mobilités und RATP);
- Unterstützung bei der Ankunft von Strukturierungsprojekten an der Oberfläche (Straßenbahn T1).
Zu diesem ticket kommt das Projekt für mehrere Finanzierungslinien in Betracht:
- die im Staat-Region-Planvertrag vorgesehenen Mittel für die Verbesserung und Modernisierung der RER und für die multimodalen Knotenpunkte, die im Stadtverkehrsplan der Region Île-de-France ausgewiesen sind;
- Finanzierung des Masterplans für Barrierefreiheit (SDA);
- die im ticket der Verbindungsleitungen Grand-Paris im Rahmen der Dachverordnung 2015-2020 vorgesehenen Mittel;
- die Common-Law-Finanzierung von Île-de-France Mobilités;
- Mittel, die von den lokalen Behörden im Rahmen ihrer Planungs- und Straßenbaukompetenzen mobilisiert werden.