SanierungGare de Val de Fontenay

Der Bahnhof Val de Fontenay wird von den RER-Linien A und E sowie sieben Buslinien tagsüber und zwei Nachtschwärmern bedient. Mit 115.000 täglichen Fahrgästen ist Val de Fontenay der erste Bahnhof im Osten der Ile-de-France.

Bis 2035 werden die Fahrgastzahlen am Bahnhofsmast Val de Fontenay aufgrund der Inbetriebnahme neuer öffentlicher Verkehrslinien (Straßenbahn T1, Bus Bord de Marne, Metro 1, Metro 15 und RER E, die nach Westen verlängert wurden) und der Stadtentwicklung des Sektors um 115 % steigen. Das Val de Fontenay wird eine wichtige Rolle in der dynamischen Entwicklung des Ostens der Ile-de-France spielen.

Es wird immer wichtiger, das Layout und den Betrieb des Bahnhofs zu überdenken, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern und sich auf die Ankunft neuer Verkehrsmittel vorzubereiten.