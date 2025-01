Le pôle-gare de Val de Fontenay est desservie par les lignes de RER A et E et sept lignes de bus en journée et deux noctiliens. Avec 115 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est Francilien.

A l’horizon 2035, la fréquentation du pôle-gare de Val de Fontenay va augmenter de 115% en raison de la mise en service de nouvelles lignes de transport en commun (Tram T1, Bus Bord de Marne, Métro 1 , Métro 15 et RER E prolongé à l’ouest) et d’un développement urbain du secteur. Val de Fontenay va jouer un rôle majeur dans la dynamique de développement de l’Est francilien.

Il devient essentiel de repenser l’aménagement et le fonctionnement de la gare pour améliorer la qualité de service pour les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports.