Le dialogue

Le bilan de la concertation

Île-de-France Mobilités, maitre d’ouvrage, et les financeurs ont souhaité organiser un temps d’information et d’échanges entre les partenaires du projet et le public sur l’opportunité et les caractéristiques principales du projet (riverains, voyageurs de Val de Fontenay, collectivités locales, acteurs associatifs économiques concernés..).

L’objectif de cette concertation était de recueillir tous les avis sur les grands principes du projet pour ensuite l’enrichir en intégrant au mieux les besoins et les attentes du public.

La concertation sur le réaménagement de la gare de Val de Fontenay s’est déroulée du 20 février au 24 mars 2017. Elle a suscité une participation importante et riche avec 495 avis des riverains, des usagers de la gare et des acteurs du territoire.

Un bilan de la concertation a été élaboré par Île-de-France Mobilités pour rendre compte des avis exprimés, à travers le site internet, les cartes T et les rencontres publiques. Il a été approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France, le 28 juin dernier.

Accédez au bilan de la concertation, à la synthèse et aux annexes.

Les études vont se poursuivre en prenant en compte les enseignements de la concertation et en particulier :

En termes de calendrier, le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France a approuvé le principe de phasage du projet pour accompagner les projets de transports et les projets urbains à proximité et demandé aux maîtres d’ouvrage des Métro 1 et 15 d’intégrer le principe d’une réalisation commune de leurs stations à Val de Fontenay.

Accédez à la délibération sur le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay