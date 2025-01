Approbation de la déclaration de projet

Date de publication: 3 novembre 2021

Suite à l’enquête publique qui s’est tenue du 23 avril au 26 mai 2021, et à l’avis favorable de la commissaire enquêtrice sur le projet rendu fin juillet, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a approuvé le 11 octobre 2021 la déclaration de projet pour le réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay.

La déclaration de projet justifie de l’intérêt général du projet. Il répond aux enjeux de mise en accessibilité et d’amélioration de la sécurité de la gare. Le projet permet aussi l’adaptation de la gare à l’arrivée de nouveaux moyens de transports lourds et au développement urbain du secteur. De plus, le projet de réaménagement du pôle-gare de Val de Fontenay promeut l’usage des transports en commun, est compatible avec les documents de planification et présente un bilan socio-économique positif.

La déclaration de projet précise aussi les suites données aux recommandations émises par la commissaire enquêtrice suite à l’enquête publique :

recommandation 1, la demande d’une coordination de l’ensemble des bâtiments voyageurs prévus dans le secteur Nord-Est : Île-de-France Mobilités assure d’ores et déjà une mission de coordination des études des différents éléments du pôle-gare qui seront réalisés par chaque maître d’ouvrage (RATP, SGP, SNCF Gares & Connexion et SPL Marne au Bois). Cette mission se poursuivra afin de veiller à la cohérence d’ensemble du programme du pôle ;

recommandation 2, l’évaluation et la restriction dans les parcours et arrêts des bus desservant le côté est du pôle : Île-de-France Mobilités poursuivra les études sur le positionnement des arrêt de bus et examinera l’opportunité d’intégrer une gare routière complémentaire à l’est (une gare routière étant déjà prévue à l’ouest). Les incidences de la restructuration du réseau de bus liée au projet et aux autres projets de transports locaux seront pris en compte ;

recommandation 3, la mise en sécurité des quais du RER E : Île-de-France Mobilités demandera à SNCF Gares & Connexions de réaliser au plus vite l’opération de désaturation et de mise en accessibilité du RER E à Val de Fontenay et, en attendant les aménagements structurants, de mettre en œuvre des mesures à court terme ;

recommandation 4, l’ajout de places de stationnement pour le dépose-minute, pour les taxis, et pour les personnes à mobilité réduite, à l’est comme à l’ouest de la gare : Île-de-France Mobilités s’engage à étudier l’intégration de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite à l’ouest de la gare et dans la mesure des contraintes du site.

Prochaine étape : la décision du préfet qui doit se prononcer sur l’utilité publique du projet.

Retrouvez en téléchargement :