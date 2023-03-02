Öffentliche Anhörung: Befürwortende Stellungnahme zum Projekt!

Veröffentlichungsdatum: 11. August 2021

Ende Juli gab der Untersuchungskommissar der öffentlichen Untersuchung zur Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay eine befürwortende Stellungnahme zu dem Projekt ab.

Der Untersuchungskommissar ist insbesondere der Ansicht, dass "die Abwägung der Kosten und des Nutzens des Projekts [...] scheint eindeutig positiv zu sein" und ist der Ansicht, dass das Projekt "unbestreitbar von öffentlichem Nutzen" ist.

Diese befürwortende Stellungnahme wird von vier Empfehlungen begleitet, die sich auf die Koordinierung aller Passagiergebäude, die Untersuchung und mögliche Neuorganisation der Busrouten und Haltestellen, die die Ostseite des Knotenpunkts bedienen, die Verbesserung der Sicherheit der RER-E-Bahnsteige und die Hinzufügung von Parkplätzen für die Drop-off-Gebühr beziehen.

In den kommenden Wochen werden die Teams von Île-de-France Mobilités über die Weiterverfolgung dieser Empfehlungen nachdenken, und Anfang Oktober wird der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités über die Projekterklärung für die Sanierung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay beraten. Der Präfekt muss dann über den öffentlichen Nutzen des Projekts entscheiden.

