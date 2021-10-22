Entdecken Sie das Projekt

Das Sanierungsprojekt des Bahnhofs Val de Fontenay betrifft die Räume innerhalb des Bahnhofs, um den Personenverkehr und die Verbindungen zu verbessern, sowie die Räume rund um den Bahnhof, um die Intermodalität zu erleichtern (Fußgänger, Fahrräder, Busse usw.).

Es geht darum, den Bahnhof im Einklang mit der Ankunft neuer öffentlicher Verkehrslinien (Straßenbahn T1, Bus Bord de Marne und Metros 1 und 15) und der Stadtentwicklung in der Umgebung neu zu überdenken.

Ziele

Das Projekt des Bahnhofsmastes Val de Fontenay konzentriert sich auf:

• einerseits den Betrieb des derzeitigen Bahnhofs zu verbessern, insbesondere ihn vollständig zugänglich zu machen und den Betrieb der RER A und E so weit wie möglich zu trennen;

• und andererseits die Zunahme des Verkehrs zu unterstützen, die durch die Entwicklung des Verkehrsangebots und die städtische Dynamik des Sektors verursacht wird.

Angesichts der aktuellen Besucherzahlen des Bahnhofs, seiner Entwicklungsperspektiven und der Störungen, die er heute erlebt, muss das Sanierungsprojekt des Bahnhofsmasts Val de Fontenay vier vorrangige Ziele erfüllen:

Reorganisation und Erweiterung der Bahnhofsräume

Der Bahnhof wird einen Anstieg der Fahrgastzahlen um fast 115 % verzeichnen. Morgen werden mehr Reisende nach Val de Fontenay fahren, um eine der Verkehrslinien zu nutzen. Es ist unerlässlich, die Bahnhofsräume neu zu organisieren und zu erweitern, um die Fahrgäste unterzubringen und die Verbindungen zwischen aktuellen und zukünftigen Verkehrslinien zu verbessern. Dieses Ziel entspricht auch der Notwendigkeit, einen speziellen Zugang zu schaffen und die Bahnsteige der RER E für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich zu machen und gleichzeitig die Sichtbarkeit und Lesbarkeit der Zugänge auf der Ost- und Westseite des Bahnhofs zu verbessern.

Verbesserung der Umgebung des Bahnhofs im Einklang mit den von den Gemeinden geleiteten Entwicklungsprojekten

Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus muss der Bahnhof Val de Fontenay für alle Verkehrsmittel für Reisende zugänglich sein. Aus diesem Grund stellen sich die Projektleiter bereits vor, den Zugang zum Bahnhof im Einklang mit den städtischen Projekten des Viertels zu verbessern. Die Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay soll die umliegende Stadtentwicklung unterstützen. Die physische und visuelle Unterbrechung des A86 / RER E-Balkens wird durch die Schaffung einer Fußgänger- und Stadtverbindung zwischen Ost und West gemildert. Auf der Ostseite des Val de Fontenay wird mit der Ankunft der Metros 1 und 15 ein strukturierender Zugang realisiert, der den Fahrgästen alle Dienstleistungen eines Bahnhofs und Einrichtungen zugunsten der Intermodalität bietet.

Verbesserung der Servicequalität für alle Reisenden

Dieses Ziel umfasst die Verbesserung der Lesbarkeit, des Komforts und der Sicherheit der Wege zum und innerhalb des Bahnhofsmastes sowie die Verbesserung der Servicequalität (Verwaltung der Fahrgastinformation am Bahnhof, Implementierung einer globalen Beschilderung für alle Verkehrsträger, Entwicklung von Dienstleistungen und kommerzieller Animation, usw.).

Entwerfen eines phasenweisen Projekts

Bis 2035 wird das Val de Fontenay mit der Ankunft neuer öffentlicher Verkehrslinien und der Entstehung neuer Stadtteile einen echten Umbruch erleben. Das Projekt muss in mehreren aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen durchgeführt werden, um die Zeitpläne dieser Stadt- und Verkehrsprojekte berücksichtigen zu können und gleichzeitig über eine Verbesserung des Bahnhofs heute nachzudenken. Die Arbeiten müssen auch unter Berücksichtigung des Betriebs des Pols gedacht werden.