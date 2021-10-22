Hintergrund
Bahnhof Val de Fontenay, heute
Der Bahnhof Val de Fontenay ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für die östliche Region Ile-de-France.
Es ist auch Teil einer Entwicklungsdynamik von regionaler Bedeutung. In der Tat ist Val de Fontenay ein schnell wachsendes Beschäftigungszentrum, und der Sektor rund um den Bahnhof weist eine hohe Konzentration von Entwicklungsprojekten auf.
Das in der Gemeinde Fontenay-sous-Bois gelegene Passagiergebäude des Bahnhofs Val de Fontenay wurde 1977 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heute nutzen täglich 115.000 Fahrgäste seine Korridore, um die RER E, die RER A, die 7 Buslinien und die 2 Linien von Noctilien zu erreichen. Und zur morgendlichen Hauptverkehrszeit kommen fast 15.500 Fahrgäste am Bahnhof an.
Der Bahnhof weist aufgrund seiner Konzeption vor 40 Jahren Störungen auf. Es entspricht nicht mehr den Reisebedürfnissen von heute und morgen.
Selbst wenn beispielsweise die Verbindung zwischen RER A und RER E einfach ist, gibt es keinen direkten Zugang zu den RER E-Bahnsteigen. Um dorthin zu gelangen, müssen die Fahrgäste die Bahnsteige der RER A passieren, was zu einer Überlastung der Bahnsteige dieser Linie führt.
Darüber hinaus sind die Bahnsteige der RER E für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht zugänglich, da es keine Aufzüge gibt.
Die Fahrten rund um den Bahnhof sind relativ komplex und für die Fahrgäste schwer zu lesen. Der Zugang zum Val de Fontenay vom Osten des Bahnhofs erfolgt über enge Eingänge, die für Fußgänger unbequem sind.
Bahnhof Val de Fontenay in den 1970er Jahren
Der Bahnhof Val de Fontenay in den 2000er Jahren
Bahnhof Val de Fontenay, bis 2035
Bis 2035 wird der Bahnhofsmast Val de Fontenay die Ankunft neuer Verkehrslinien beherbergen:
- Metro 15 des Grand Paris Express (Studienphase)
- Die Endstation der Verlängerung der Metro 1 vom Château de Vincennes (Studiensatz)
- Die Endstation der Straßenbahn T1 an der Avenue de Lattre de Tassigny (Bauphase)
In einem dynamischen Gebiet gelegen, sind rund um den Bahnhof städtische Projekte entstanden, wie zum Beispiel:
- Die Schaffung des Campus der Société Générale mit rund 5.000 Mitarbeitern;
- Die Übergabe des RATP-Gebäudes im Jahr 2019
Und andere befinden sich in der Entwicklungsphase, wie das Projekt Val de Fontenay – Alouettes mit:
- 600.000 m² städtebauliches Projekt rund um den Bahnhof
- mehr als 75 Hektar im Wandel;
- 1.000 neue Wohnungen (ohne Sonderwohnungen, Hotels und Péripôle);
- 300.000 m² Bürofläche, eine Verdoppelung des derzeitigen tertiären Pols.
Oder:
- Die Entwicklung der Pointe mit 85.000 m² Bürofläche.
Morgen werden 115% mehr Fahrgäste den Bahnhof Val de Fontenay nutzen.
Bis 2035 und mit der schrittweisen Inbetriebnahme zukünftiger Verkehrslinien ist es notwendig, den Betrieb des Bahnhofsknotenpunkts Val de Fontenay zu überdenken, damit die Fahrgäste einfach und sicher innerhalb des Bahnhofs zirkulieren können.