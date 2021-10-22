Finanzierung und Akteure

Die Umsetzung des Projekts

Île-de-France Mobilités ist der Projekteigentümer. Er leitet die Studien bis zum Abschluss der öffentlichen Untersuchung

Die Projektstudien werden in enger Zusammenarbeit durchgeführt mit:

Die lokalen Behörden: die Stadt Fontenay-sous-Bois, das Departement Val-de-Marne und das Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;

Betreiber und Projektträger bestehender und zukünftiger Verkehrs- und Stadtprojekte: SNCF, RATP, SGP und SPL Marne au Bois.

Die Zusammenarbeit vieler lokaler Partner, die sich alle für die Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten der Einwohner einsetzen, ist ein Schlüsselfaktor für die Sanierung des Bahnhofsmastes und für die Koordination mit Projekten in der Nähe von Val de Fontenay.

Während der Bauphase werden die Projektträger die Verkehrsunternehmen in den Perimetern sein, für die sie verantwortlich sind (RATP, SNCF, SGP). Für die Umgebung des Bahnhofs werden die Träger der Entwicklungen hauptsächlich vom Departement Val-de-Marne für Departementsstraßen und von der SPL Marne au Bois für den Ausbau anderer Straßen und öffentlicher Räume bereitgestellt.