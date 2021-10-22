Finanzierung und Akteure
Die Kosten des Projekts
In diesem Stadium der Studien werden die Kosten des Projekts auf 275 Mio. EUR (+ oder – 10 %; wirtschaftliche Bedingungen Januar 2018) geschätzt:
- 236 Mio. € für den Ausbau des Perimeters "Eisenbahn"
- 24 Mio. EUR für die Entwicklung des "intermodalen" Perimeters
- 15 Mio. € für Grundstücke
Finanzierung des Projekts
Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes Val de Fontenay gliedert sich in verschiedene Maßnahmen:
- Entsättigung des bestehenden Bahnhofs;
- die Zugänglichkeit der RER E und die Korrespondenz zwischen der RER E und der RER A;
- Verknüpfung mit den Projekten Metro 15 (unterstützt von der Société du Grand Paris) und Metro 1 (unterstützt von einem gemeinsamen Projektträger von Île-de-France Mobilités und RATP);
- Unterstützung bei der Ankunft von Strukturierungsprojekten an der Oberfläche (Straßenbahn T1).
Zu diesem ticket kommt das Projekt für mehrere Finanzierungslinien in Betracht:
- die im Staat-Region-Planvertrag vorgesehenen Mittel für die Verbesserung und Modernisierung der RER und für die multimodalen Knotenpunkte, die im Stadtverkehrsplan der Region Île-de-France ausgewiesen sind;
- Finanzierung des Masterplans für Barrierefreiheit (SDA);
- die im ticket der Verbindungsleitungen Grand-Paris im Rahmen der Dachverordnung 2015-2020 vorgesehenen Mittel;
- die Common-Law-Finanzierung von Île-de-France Mobilités;
- Mittel, die von den lokalen Behörden im Rahmen ihrer Planungs- und Straßenbaukompetenzen mobilisiert werden.
Die Umsetzung des Projekts
Île-de-France Mobilités ist der Projekteigentümer. Er leitet die Studien bis zum Abschluss der öffentlichen Untersuchung
Die Projektstudien werden in enger Zusammenarbeit durchgeführt mit:
- Die lokalen Behörden: die Stadt Fontenay-sous-Bois, das Departement Val-de-Marne und das Établissement Public Territorial Paris Est Marne Bois;
- Betreiber und Projektträger bestehender und zukünftiger Verkehrs- und Stadtprojekte: SNCF, RATP, SGP und SPL Marne au Bois.
Die Zusammenarbeit vieler lokaler Partner, die sich alle für die Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten der Einwohner einsetzen, ist ein Schlüsselfaktor für die Sanierung des Bahnhofsmastes und für die Koordination mit Projekten in der Nähe von Val de Fontenay.
Während der Bauphase werden die Projektträger die Verkehrsunternehmen in den Perimetern sein, für die sie verantwortlich sind (RATP, SNCF, SGP). Für die Umgebung des Bahnhofs werden die Träger der Entwicklungen hauptsächlich vom Departement Val-de-Marne für Departementsstraßen und von der SPL Marne au Bois für den Ausbau anderer Straßen und öffentlicher Räume bereitgestellt.
Besetzung
Île-de-France Mobilités konzipiert, organisiert und finanziert öffentliche Verkehrsmittel für alle Einwohner der Ile-de-France.
Im Herzen des Verkehrsnetzes der Île-de-France bringt Île-de-France Mobilités alle Akteure (Fahrgäste, Mandatsträger, Hersteller, Beförderer, Infrastrukturbetreiber) zusammen, investiert und innoviert, um den Service für die Fahrgäste zu verbessern. Er entscheidet und leitet Projekte zur Entwicklung und Modernisierung des gesamten Verkehrs. Von den ersten Phasen der Beratung bis zur Inbetriebnahme.
In der Region Île-de-France investiert der Staat in Projekte zur Modernisierung und Entwicklung des bestehenden Netzes. Im Rahmen des vom Premierminister am 6. März 2013 angekündigten neuen Großraums Paris stehen diese Projekte im Einklang mit dem Bau der automatischen U-Bahn-Linien auf der Ringstraße des Grand Paris Express, um insbesondere den Verkehrsbedürfnissen der Einwohner der Ile-de-France gerecht zu werden. Die Verbesserung des täglichen Verkehrsnetzes, insbesondere der U-Bahn- und RER-Linien sowie der künftigen Umsteigebahnhöfe, hat für den Staat hohe Priorität. Der Staat beteiligt sich finanziell an den Sanierungsstudien des Bahnhofs Val de Fontenay.
Die Region Île-de-France ist der führende Geldgeber für die Verkehrsentwicklung in der Île-de-France. Es trägt zur Schaffung oder Erweiterung vieler U-Bahn-Linien, zur Modernisierung von RER-Linien und zur Entwicklung von Bahnhöfen in der Île-de-France bei. Seine Priorität: die Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Ile-de-France durch den Ausbau des Verkehrs von Vorort zu Vorort. Sie beteiligt sich nun an der Finanzierung der Studien für die Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay.
Die Beruhigung des Autoverkehrs, die Förderung des öffentlichen Verkehrs und des sanften Verkehrs, die Gewährleistung eines besseren Dienstes für das Gebiet und die Verkürzung der Reisezeiten innerhalb des Departements sind die Hauptziele des Departementsrats in Bezug auf den Verkehr. Um dies zu erreichen, unterstützt das Departement zusammen mit den verschiedenen Partnern zahlreiche Projekte im Val-de-Marne.
Die Stadt Fontenay-sous-Bois, die sich für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrs auf ihrem Gebiet und insbesondere für die Förderung des Zugangs zu den strukturierenden Bahnhöfen des Neuen Großraums Paris einsetzt, beteiligt sich an den Überlegungen zur Intermodalität rund um den Bahnhof Val de Fontenay.
Als historischer Akteur im Verkehrsnetz der Île-de-France betreibt SNCF die 5 RER-Linien in der Île-de-France (einschließlich der RER E, die den Bahnhof Val-de-Fontenay bedient), darunter 2 gemeinsam mit der RATP und die 9 Transilien-Linien. Dies entspricht fast 3,2 Millionen Menschen, die täglich in der Region Paris befördert werden. Darüber hinaus unterhält, entwickelt und modernisiert SNCF die Bahnhöfe und das Schienennetz. Sie vermarktet Bahnhofsflächen sowie den Zugang zum Schienennetz für alle Personen- und Güterverkehrsunternehmen. Durch ihre Aufgaben ist sie auch ein wichtiger Akteur im Bereich der nachhaltigen Mobilität, die zur Sicherheit, Qualität, Regelmäßigkeit und zum Komfort des französischen Schienenverkehrs beiträgt
Die Société du Grand Paris, eine 2010 gegründete öffentliche Einrichtung des Staates, ist für den Bau des Grand Paris Express verantwortlich. Es sorgt für den Bau der Infrastruktur, aus der das Netz besteht, und die Anschaffung des rollenden Materials, das es befahren wird. Mit einem Netz von 200 Kilometern sieht der Grand Paris Express die Schaffung von vier neuen Linien rund um Paris, die Verlängerung der Linie 14, den Bau von 68 Bahnhöfen und die Entwicklung neuer Stadtteile rund um diese zukünftigen städtischen Zentren vor.
Jeden Tag stellt die RATP ihre Fähigkeit unter Beweis, eines der effizientesten multimodalen Netze (Bus, U-Bahn, RER, Straßenbahn) mit mehr als 3 Milliarden Fahrten pro Jahr zu betreiben, zu entwickeln, zu modernisieren und zu warten.
Es investiert und innoviert, um den Service für Reisende zu verbessern. Die RATP ist der Betreiber der U-Bahn und eines Teils der RER, Eigentümerin und Verwalterin ihrer Infrastrukturen.
Marne-au-Bois SPL (MAB SPL) wurde 2012 gegründet und steht den lokalen Aktionärsgemeinden (den Städten Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne und der EPT Paris Est Marne & Bois) für Projektmanagement, Planung und Stadtentwicklung östlich von Paris zur Verfügung. MAB SPL ist insbesondere an der Entwicklung des tertiären Pols Val de Fontenay beteiligt und wird an der Entwicklung der Umgebung des Bahnhofsmasts beteiligt sein, insbesondere als Bauherr für öffentliche Räume.
Die territoriale öffentliche Einrichtung "Paris Est Marne et Bois" ist eine Interkommunalität, die 13 Gemeinden des Val-de-Marne und 510.000 Einwohner vereint. Es bündelt Querschnittskompetenzen wie Planung, Abfall und Umwelt, wirtschaftliche Entwicklung, Wasser und Abwasserentsorgung, soziale Bindungen, Wohnungs-, Wohnungs- und Stadtpolitik, den Klima-Luft-Energie-Plan, Arbeiten und Stadtplanung. Zu diesem ticket wird das Territoire Paris Est Marne et Bois über die MAB SPL und als Geldgeber an der Entwicklung der Umgebung des Bahnhofsmasts Val de Fontenay beteiligt sein.