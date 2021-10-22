Einrichtungen

Ein globales Projekt im Einklang mit verwandten städtischen Projekten

Das Gebiet, in dem sich der Bahnhof Val de Fontenay befindet, wird einen tiefgreifenden städtebaulichen Wandel durchlaufen, der von lokalen Behörden und öffentlichen Bauträgern vorangetrieben wird. Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes wird in vollem Umfang Teil dieser Entwicklung sein: Der Bahnhof wird für alle Verkehrsmittel (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus usw.) zugänglich sein, dank seiner neuen Zugänge besser sichtbar und besser integriert. Die Attraktivität des Sektors wird dadurch gestärkt. Île-de-France Mobilités wird sicherstellen, dass die Ausrichtung der Neugestaltung des Bahnhofsmasts mit dieser städtebaulichen Transformation übereinstimmt, insbesondere in Bezug auf Umwelt, Landschaft und Architektur, ohne die wichtigsten Mobilitätsmerkmale des Projekts zu verändern.