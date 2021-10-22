Einrichtungen
Einrichtungen im Bahnhof
Die Entwicklungen im Bahnhof bilden den "Eisenbahn"-Perimeter des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmasts Val de Fontenay.
Dieser Perimeter umfasst:
- die Schaffung von zwei neuen Passagiergebäuden im Osten. Das nordöstliche Passagiergebäude wird den Zugang zur RER A und E mit dediziertem Zugang über die neuen Unterführungen erleichtern und die U-Bahnen M1 und M15 und die Straßenbahn T1 sowie das Viertel Alouettes und Péripôle Nord (in Änderung) erreichen. Das südöstliche Passagiergebäude wird das Tor zur neuen Unterführung unter der RER A sein und die Stadtteile auf beiden Seiten der RER A-Gleise verbinden.
- die Schaffung von zwei neuen Unterführungen, um den Zugang zum Verkehr und die Überquerung der RER A und E zu erleichtern. Die erste, "Ost-West" genannt, wird unter den Gleisen der RER E hindurchführen. Sie wird im Osten in das neue Passagiergebäude und im Westen in die Avenue des Olympiades und in das Passagiergebäude West führen. Sie wird einen direkten Zugang zu den Bahnsteigen der RER E ermöglichen und eine städtische Verbindung zwischen dem Osten und Westen des Val de Fontenay herstellen. Die zweite, "Nord-Süd" genannt, wird unter den Gleisen der RER A hindurchführen. Es wird die derzeitige U-Bahn ersetzen, die geschlossen wird und in die beiden zukünftigen Passagiergebäude Nordost und Südost führt.
- Sanierung bestehender Räume. Dazu gehören Verbesserungen an den Bahnsteigen der RER A und E, die die Lesbarkeit, Sicherheit und den Komfort der Wege innerhalb des Bahnhofs verbessern werden, einschließlich der Verbindungen zwischen RER A und E. Darüber hinaus wird das historische Passagiergebäude im Westen neu qualifiziert und mehr zur Stadt und zur neuen Unterführung unter der RER E hin geöffnet.
Informationskarte
Die Einrichtungen rund um den Bahnhof
Morgen werden 115% mehr Reisende den Pol Val de Fontenay nutzen. Um den Fahrgästen den bestmöglichen Service zu bieten, den Bahnhofsmast besser mit seiner Umgebung zu verbinden und den Zugang zum Bahnhof mit allen Verkehrsmitteln zu erleichtern, planen Île-de-France Mobilités und die Projektpartner zahlreiche Entwicklungen rund um den Bahnhofsmast. Dies ist der "intermodale" Perimeter des Sanierungsprojekts des Bahnhofsmastes Val de Fontenay.
Der "intermodale" Perimeter umfasst:
- Die Neugestaltung des öffentlichen Raums: Die Umgebung der drei Zugänge zum Bahnhof wird befriedet (Begegnungsbereich, Zone 30 ...). Sie werden großzügigere Räume für Fußgänger bieten und Fahrradrouten und Parkplätze bieten;
- Der Busmast, der saniert wird, um an die Entwicklung des Busangebots angepasst zu werden und komfortable Wartebedingungen im Einklang mit dem Stadtprojekt zu bieten.
Informationskarte
Ein globales Projekt im Einklang mit verwandten städtischen Projekten
Das Gebiet, in dem sich der Bahnhof Val de Fontenay befindet, wird einen tiefgreifenden städtebaulichen Wandel durchlaufen, der von lokalen Behörden und öffentlichen Bauträgern vorangetrieben wird. Das Projekt zur Sanierung des Bahnhofsmastes wird in vollem Umfang Teil dieser Entwicklung sein: Der Bahnhof wird für alle Verkehrsmittel (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bus usw.) zugänglich sein, dank seiner neuen Zugänge besser sichtbar und besser integriert. Die Attraktivität des Sektors wird dadurch gestärkt. Île-de-France Mobilités wird sicherstellen, dass die Ausrichtung der Neugestaltung des Bahnhofsmasts mit dieser städtebaulichen Transformation übereinstimmt, insbesondere in Bezug auf Umwelt, Landschaft und Architektur, ohne die wichtigsten Mobilitätsmerkmale des Projekts zu verändern.