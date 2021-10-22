Vorgespräch

Die Konsultation ist eine Zeit der Information und des Austauschs mit der Öffentlichkeit, um die Möglichkeiten und Hauptmerkmale des Projekts vorzustellen. Im Rahmen von Artikel L.103-2 des Städtebaugesetzbuches oder von Artikel L.122-1 des Umweltgesetzbuches je nach Kontext des Projekts zielt es darauf ab, die Kommentare und Meinungen aller Akteure des Gebiets zu den wichtigsten Grundsätzen und Zielen des Projekts zu sammeln. Diese Phase endet mit einer vom STIF-Rat genehmigten Bewertung, die über den Austausch und die während der Konsultationsphase mit der Öffentlichkeit geäußerten Meinungen berichtet.

CPER

Ein Staat-Region-Planvertrag (CPER) ist ein Dokument, mit dem sich der Staat und eine Region zur mehrjährigen Planung und Finanzierung großer Raumordnungsprojekte wie der Schaffung von Verkehrsinfrastruktur verpflichten.

DOCP

Das Dossier der Ziele und Hauptmerkmale (DOCP) ist ein Verwaltungsdokument, das die Zweckmäßigkeit und Durchführbarkeit des Projekts darstellt: Es stellt die Hauptlinien dar und ermöglicht es, die Einsätze zu messen.

Öffentliche Untersuchung

In der letzten Phase der öffentlichen Konsultation zielt die öffentliche Anhörung darauf ab, das Projekt und seine Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Maßnahmen, die ergriffen werden, um seine Auswirkungen zu begrenzen, vorzustellen und gleichzeitig der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu dem Projekt erneut zu äußern. Die Untersuchung wird durch eine Anordnung des Präfekten eingeleitet, der einen Untersuchungskommissar oder eine aus mehreren Mitgliedern bestehende öffentliche Untersuchungskommission ernennt. Am Ende der Untersuchung erstellt der Untersuchungsbeauftragte einen Bericht, auf dessen Grundlage er eine befürwortende oder ablehnende Stellungnahme abgibt, wobei die befürwortende Stellungnahme gegebenenfalls mit Vorbehalten und/oder Empfehlungen versehen sein kann.

Intermodalität

Intermodalität bezieht sich auf die Möglichkeit, während derselben Fahrt problemlos von einem Verkehrsträger zum anderen zu wechseln.

Person mit eingeschränkter Mobilität

Dies sind alle Menschen, die mit der Schwierigkeit konfrontiert sind, sich in einer Umgebung zu bewegen, die zu oft ungeeignet ist. Diese Schwierigkeiten können durch Alter, Krankheit oder Unfall verursacht werden, alles Situationen, die die Chancengleichheit im Alltag stark einschränken.

Stadtverkehrsplan Île-de-France

Der vom Regionalrat der Île-de-France am 19. Juni 2014 genehmigte Stadtverkehrsplan der Île-de-France zielt darauf ab, die Politik der Mobilitätsakteure für alle Verkehrsträger auf regionaler Ebene zu koordinieren. Ihr Hauptziel ist es, die Nachfrage nach Reisen zu lenken und angepasste Lösungen für die gesamte Reisekette vorzuschlagen.

Multimodaler Umsteigeknoten

Ein multimodaler Umsteigeknoten ist ein Ort der Artikulation von Verkehrsnetzen, der darauf abzielt, die Ausübung verschiedener Arten des Personenverkehrs zu erleichtern. Ziel ist es, die Anbindung und Erreichbarkeit des Verkehrsnetzes zu fördern.

Schematische Darstellung

Das Rahmendiagramm definiert das funktionale Programm des Vorhabens, spezifiziert seine Ziele und führt eine erste wirtschaftliche, soziale und ökologische Bewertung durch.

Masterplan für Barrierefreiheit

Die Vereinbarung von STIF mit den Eisenbahnakteuren SNCF und RFF hat es ermöglicht, seit 2009 einen koordinierten Plan zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe umzusetzen. Zugänglichkeitsprojekte müssen den Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität vom Bahnhofsvorplatz bis zum Einsteigen in den Zug gewährleisten: angepasste Fahrkartenschalter, akustische Baken, Anhebung der Bahnsteige, um sie auf Bodenhöhe der Züge zu bringen, Wachsamkeitsstreifen entlang der Bahnsteige und oben auf festen Treppen, Installation von Aufzügen, automatischen Türen und Schaffung von Gehwegen und Unterführungen.

SDRIF

Der Masterplan der Region Ile-de-France (SDRIF) ist das strategische Dokument für die langfristige Planung und Entwicklung des Gebiets Ile-de-France. Das neue SDRIF wurde vom Staat mit dem Dekret Nr. 2013-1241 vom 27. Dezember 2013 genehmigt.

Veligo

Véligo ist ein von STIF eingerichteter Service für frei zugängliche oder sichere Stellplätze zum Abstellen Ihres Fahrrads, der an Bahnhöfen oder Stationen in der Region Île-de-France verfügbar ist. Die sicheren Bereiche sind mit einer Navigo-Karte zugänglich, die mit einem gültigen Transport ticket geladen ist.