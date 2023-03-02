Bald die öffentliche Untersuchung!

Veröffentlichungsdatum: 19. November 2020

Nach der Genehmigung des Grundsatzplans am 8. Juli 2020 genehmigte der Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités am 8. Oktober 2020 seine öffentliche Anhörungsakte.

Zwei wichtige Meilensteine wurden gerade für den ersten Bahnhofsknotenpunkt im Osten der Ile-de-France erreicht. Das Projekt wird mit der Vorbereitung der öffentlichen Anhörung fortgesetzt, die voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte 2021 beginnen wird, einem wichtigen regulatorischen Schritt vor Beginn der Arbeiten.

Um mehr über die Neuigkeiten des Projekts zu erfahren, entdecken Sie den Ende November 2020 veröffentlichten Newsletter. Île-de-France Mobilités wird während des gesamten Projektfortschritts kontinuierliche Informationen über das Gebiet überwachen.