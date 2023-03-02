Entdecken Sie die Ergebnisse der von der RATP durchgeführten Konsultation zum neuen RER A-Zugang!

Veröffentlichungsdatum: 6. Juni 2018

Die RATP führte vom 20. November bis 19. Dezember 2017 eine Konsultation über das Projekt zur Schaffung einer neuen Ausfahrt in der Nähe des Kreisverkehrs General de Gaulle und einer unterirdischen Passage Allée des Sablons im Bahnhof Val de Fontenay durch.

Sie dankte den Teilnehmern für ihre Beiträge, die zur Bereicherung der Studien beitrugen.