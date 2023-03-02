Keller-Diagnostik

Veröffentlichungsdatum: 22. Januar 2018

Seit Mitte Januar 2018 führt Île-de-France Mobilités unterirdische Bohrungen, sogenannte geotechnische Bohrungen, durch. Sie finden in der Nähe des Bahnhofs Val de Fontenay statt und dauern etwa 5 Wochen.

Beschaffenheit des Bodens, Vorhandensein oder Fehlen von Hohlräumen, Grundwasseruntersuchungen usw. Diese Studien werden es Île-de-France Mobilités ermöglichen, den Untergrund besser zu verstehen. Diese Erhebungen haben keine Auswirkungen auf die Fahrgäste und verursachen keine Störungen auf den Verkehrslinien.