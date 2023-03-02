Erste Meinungen zum Projekt

Veröffentlichungsdatum: 24. Februar 2017

Dutzende von Reisenden hielten am Dienstag, den 21. Februar, am Konsultationsstand im Bahnhof Val de Fontenay an, um sich über das Projekt zu informieren und Fragen zu stellen. Erste Stellungnahmen wurden eingereicht und der Austausch mit dem Projektteam belebte dieses erste Treffen. STIF und die Projektpartner bedanken sich bei allen, die wir getroffen haben.

Das zweite Treffen der Reisenden findet am Dienstag, den 21. März ab 16:30 Uhr statt.

Geben Sie Ihre Meinung zum Projekt ab

Sie können sich auch über das Anmeldeformular für die beiden Wanderworkshops anmelden, die am Donnerstag, den 9. März, organisiert werden