Öffentliche Befragung vom 23. April bis 26. Mai 2021: Informieren Sie sich und äußern Sie sich!

Veröffentlichungsdatum: 12. April 2021

Vom 23. April bis 26. Mai 2021 organisiert die Präfektur Val-de-Marne die öffentliche Befragungsphase zum Projekt des Bahnhofsmasts Val de Fontenay.

Bei dieser Gelegenheit können Sie das Projekt im Detail entdecken und Ihre Meinung abgeben.

Es stehen Ihnen verschiedene Informations- und Teilnahmemöglichkeiten zur Verfügung:

Die Akte der öffentlichen Untersuchung, die online und im Maison de l'habitat et du cadre de vie in Fontenay-sous-Bois eingesehen werden kann;

Vier Büros des Untersuchungskommissars im Maison de l'habitat et du cadre de vie Fontenay-sous-Bois;

Die verschiedenen Register sind online in den Rathäusern zugänglich oder per Post zu versenden.

Weitere Informationen zu den Modalitäten finden Sie auf der Seite zur öffentlichen Befragung