Ende der öffentlichen Befragung: Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Veröffentlichungsdatum: 27. Mai 2021

Die öffentliche Anhörung vor der Erklärung der Gemeinnützigkeit des Projekts des Bahnhofsmasts Val de Fontenay fand vom 23. April bis 26. Mai 2021 statt.

Die Untersuchungskommissarin wird nun den Bericht über die Durchführung der öffentlichen Untersuchung erstellen und bis Ende Juni 2021 ihre Stellungnahme zu dem Projekt abgeben.

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme entscheidet der Präfekt dann über den öffentlichen Nutzen des Projekts.

Weitere Informationen zu den nächsten Schritten finden Sie auf der Seite zur öffentlichen Befragung.