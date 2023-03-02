Die Ergebnisse der Konsultation sind online!

Veröffentlichungsdatum: 30. Juni 2017

Am Mittwoch, den 28. Juni 2017, verabschiedete der Rat des Syndicat des Transports d'Île-de-France den Berichtxa0 der Konsultation zur Sanierung des Bahnhofs Val de Fontenay.

Insgesamt wurden 495 Meinungen gesammelt, die fast einstimmig die Aktualität des Projekts teilten. Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Diese Entscheidung bestätigt die Fortsetzung des Projekts unter Berücksichtigung des Austauschs mit Anwohnern, Bahnhofsnutzern, institutionellen, sozioökonomischen und assoziativen Akteuren des Territoriums.

Entdecken Sie die Ergebnisse der Beratung und die Nachbereitung des Projekts.